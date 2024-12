Con l’avvento della One UI 7 basata su Android 15, Samsung si appresta ad ampliare un’interessante funzionalità legata alla fotocamera: stiamo parlando di Condivisione fotocamera, funzione introdotta con la One UI 6.1 che consente di sfruttare lo smartphone come webcam. In queste ore sono spuntate anticipazioni della nuova applicazione in arrivo sui PC della linea Galaxy Book.

Condivisione fotocamera di Samsung: in arrivo una nuova app per Galaxy Book

La funzione Condivisione fotocamera è stata lanciata con la One UI 6.1 ed è accessibile dalle impostazioni, attraverso il percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Condivisione fotocamera“. Parliamo di una funzione che consente di utilizzare la fotocamera dello smartphone Samsung come webcam per un tablet Galaxy nelle vicinanze: per fare questo è necessario il login al medesimo account Samsung e che entrambi i dispositivi abbiano Wi-Fi e Bluetooth attivati, oltre ovviamente alla funzione (di default disattivata).

Come stiamo scoprendo in questi mesi, la One UI 7 di Samsung porterà tantissime novità a bordo dei dispositivi Galaxy compatibili: lo sviluppo sta procedendo attraverso il programma beta per la serie Samsung Galaxy S24 (siamo alla beta 2, al momento), ma il debutto stabile è previsto sui Galaxy S25 in arrivo il mese prossimo (a quanto sembra il 22 gennaio). Tra le tante novità che stiamo scoprendo, ce n’è una riguardante proprio Condivisione fotocamera.

Con l’app Camera Share, prevista il prossimo anno per la gamma di prodotti Galaxy Book, sarà possibile sfruttare con comodità la fotocamera degli smartphone Samsung come webcam dei PC. Grazie a @GerwinvGiessen possiamo iniziare a dargli un’occhiata attraverso alcune immagini.

La nuova app dedicata alla condivisione della fotocamera ha un’interfaccia semplice, come la maggior parte delle app Samsung a disposizione su Windows. Il menu principale permette di attivare e disattivare la funzione, di visualizzare l’elenco dei dispositivi disponibili e di eseguire l’accesso all’account Samsung. Secondo quanto riferito, allo stato attuale l’immagine non risulta particolarmente pulita (ci sono alcuni sfarfallii), ma è comprensibile trattandosi di una funzione in sviluppo.

Come segnalato da Sammobile, esiste già una pagina del Microsoft Store per Camera Share, ma al momento non risulta attiva. Probabilmente il lancio avverrà con l’evento Galaxy Unpacked del mese prossimo, in compagnia di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e di altre novità.

Avete già avuto modo di provare Condivisione fotocamera con il vostro smartphone Samsung?