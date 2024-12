Tra gli smartphone che POCO si prepara a lanciare sul mercato vi sono anche POCO X7 e X7 Pro, protagonisti di un’interessante anticipazione nelle scorse ore.

Il leaker Paras Guglani, infatti, ha condiviso su X quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), accompagnate dalle relative immagini rendering.

Le principali caratteristiche di POCO X7 e X7 Pro 5G

Iniziando da POCO X7 5G, lo smartphone dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra e poter contare su un display CristalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2.

Passando al comparto memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il settore imaging, frontalmente lo smartphone dovrebbe avere un sensore da 20 megapixel mentre la fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore primario da 50 megapixel e un sensore con zoom ottico 2x, il tutto con varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP68) e una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W e fino a 1.600 cicli di ricarica garantiti dal produttore.

Passando a POCO X7 Pro 5G, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un display CristalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass 7i, un sistema di raffreddamento Liquid Cool 4.0 e una fotocamera primaria Sony IMX882 da 50 megapixel (con OIS e apertura f/1,5).

Ed ancora, lo smartphone dovrebbe vantare una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP68), una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90 W HyperCharge e HyperOS 2.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando i due smartphone faranno il loro esordio sul mercato e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.