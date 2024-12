Un leak delle ultime ore avrebbe svelato il design e le tre colorazioni di Samsung Galaxy M16 5G, smartphone entry-level in uscita nel corso dei prossimi mesi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M16 5G: design e specifiche tecniche attese

In base a quanto si evince dal leak, possiamo aspettarci un cambiamento piuttosto sostanziale in termini di design rispetto al modello precedente, seguendo quanto già fatto di recente con Samsung Galaxy A16 5G. Facendo un rapido confronto, Samsung Galaxy M16 5G presenta una leggera curvatura in corrispondenza dei bordi, con un design che richiama a gran voce la maggior parte degli smartphone Samsung di fascia medio / alta.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda senz’ombra di dubbio il modulo fotocamere, che ora offre un design meno minimalista rispetto alla precedente generazione. I tre sensori in questo caso presentano una disposizione verticale all’interno di un modulo rettangolare. Sul lato sinistro dello smartphone troviamo invece lo slot per la SIM, a differenza del lato destro che ospita rispettivamente il tasto d’accensione, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e i tasti per la regolazione del volume.

Sul lato anteriore, invece, appare più evidente la natura entry-level del nuovo smartphone, con i bordi inferiori della cornice significativamente più evidenti rispetto alla controparte superiore e laterale: Samsung ha inoltre deciso di mantenere il notch Infinity-U per il sensore della fotocamera anteriore, idea abbandonata sul recente Samsung Galaxy A16. Stando a quanto riportato dai test di Geekbench, Samsung Galaxy M16 5G sarà verosimilmente alimentato da un processore Mediatek Dimensity 6300, partendo da 8 GB di RAM nella configurazione iniziale.

Chiaramente si tratta al momento di informazioni non ufficiali, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice coreana. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.