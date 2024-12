Nel corso delle ultime ore, la compagnia vivo ha annunciato ufficialmente che i suoi nuovi smartphone X200 e X200 Pro, entrambi freschi d’uscita in India, vedranno la luce anche sul mercato occidentale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Vivo X200 e X200 Pro: le specifiche dei nuovi smartphone

Partiamo prima di tutto da vivo X200 che, basandoci sull’uscita in India, sarà disponibile in due configurazioni, rispettivamente da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oltre che 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il modello Pro presenterà invece un’unica configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Entrando nello specifico, vivo X200 vanta un display OLED da 6,67 pollici di diagonale, che aumentano leggermente a 6,68 pollici nel caso del modello X200 Pro.

Nel caso della fotocamera, vivo X200 presenta un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da due sensori ulteriori da 50 megapixel, con aperture focali f/1,56 e f/1,95. Al contrario, vivo X200 Pro presenta un sensore da 50 megapixel, accompagnato da un sensore teleobiettivo da 200 megapixel con ottica Zeiss e apertura f/1,4, oltre che un sensore ultrawide da 50 megapixel e apertura f/2,76.

Vivo X200 è alimentato da una batteria da 5800 mAh di capacità, che salgono a 6000 mAh nel caso del modello Pro. Al loro interno troveremo il chip MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo a 3 nanometri. I due nuovi smartphone firmati vivo saranno disponibili in cinque colorazioni, ovvero Titanio, Nero, Verde, Bianco e infine Blu.

Situazione diversa invece per vivo X200 Pro mini e X200 Ultra che rimarranno esclusiva per il mercato cinese, almeno per il momento. Non conosciamo al momento una data d’uscita e il listino prezzi dei due nuovi modelli di smartphone per il mercato occidentale: nel caso del mercato indiano, il modello base presenta attualmente un prezzo di lancio pari a circa 740 euro. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da vivo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.