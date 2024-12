Se state cercando un nuovo smartphone che possa resistere a praticamente qualsiasi situazione, allora fareste bene a dare un’occhiata a DOOGEE V40 Pro: si tratta di un modello rugged definito come “indistruttibile” e attualmente proposto in offerta su Amazon con un generosissimo coupon.

Quasi 300 euro di coupon per l’acquisto del rugged DOOGEE V40 Pro

DOOGEE V40 Pro è stato svelato durante IFA 2024 ed è disponibile all’acquisto su Amazon; può rappresentare la scelta giusta per chi desidera uno smartphone Android “da battaglia”: il dispositivo può infatti contare sulle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, con resistenza ad acqua (anche ad alta pressione) e polvere, agli urti, alle vibrazioni e agli ambienti estremi.

A livello hardware troviamo un ampio schermo da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, affiancato da un secondo display posizionato nella parte posteriore: quest’ultimo è da 1,47 pollici e consente di avviare rapidamente varie applicazioni, oppure visualizzare alcune informazioni a colpo d’occhio, come notifiche, orario, data, musica in riproduzione, livello della batteria e non solo.

Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 7300 5G da 4 nm (con CPU octa-core da 2,5 GHz), supportato da 16 GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 36 GB tramite la funzione di RAM dinamica) e da 512 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile fino a 2 TB). La fotocamera principale è da 200 MP, ed è affiancata da altre quattro fotocamere: sempre sul retro troviamo una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e due sensori da 8 MP pensati per fuoco lungo, scatti ultra-grandangolari e macro, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 32 MP. La registrazione video arriva fino alla risoluzione 4K.

Uno dei punti di forza dello smartphone DOOGEE è senza dubbio la batteria: a bordo troviamo infatti un’unità da 8680 mAh (con ricarica cablata da 33 W e ricarica inversa), pensata per dare tranquillità in qualsiasi situazione, che si tratti dell’uso di tutti i giorni oppure di escursioni nella natura. A gestire il tutto ci pensa Android 14 con DOOGEE OS 4.0.

DOOGEE V40 Pro è disponibile in offerta su Amazon grazie a un generoso coupon: fino al 23 dicembre 2024 (salvo esaurimento) potete sfruttare il coupon da 270 euro per acquistarlo in sconto a 529,99 euro. Se siete interessati all’acquisto o volete saperne di più potete seguire il link qui in basso:

