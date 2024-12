Nonostante il periodo del Black Friday sia ormai terminato, ci sono ancora diverse opportunità per portarsi a casa smartphone Android e altri prodotti tech a prezzi particolarmente scontati: una di queste è quella che consente di acquistare Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sfruttando le offerte MediaWorld e l’extra valutazione dell’usato (anche non funzionante). Vediamo come funziona.

La serie Google Pixel 9 in breve

In questi giorni di avvicinamento al Natale stanno iniziando a fioccare nuove promozioni pensate anche per i regali, per sé o per gli altri: tra i protagonisti spicca la serie Google Pixel 9, acquistabile a super prezzi da MediaWorld approfittando di sconti ed extra sconti.

Come probabilmente saprete, la serie è composta da tre modelli (quattro in realtà, ma non in Italia considerando l’assenza di Pixel 9 Pro Fold) che condividono solo parte delle specifiche.

Google Pixel 9 è il più economico dei tre e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano un po’ l’asticella e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da un lato abbiamo Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altro Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Le offerte MediaWorld per i Google Pixel 9 con extra valutazione

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL non sono stati lanciati a prezzi particolarmente abbordabili, ma grazie agli sconti disponibili da MediaWorld uniti all’extra valutazione dell’usato potete portarveli a casa a cifre più intriganti. La nota catena offre infatti la normale valutazione dell’usato, da sommare alla sua Supervalutazione Garantita di 150 euro: questo significa che se anche possedete un usato che vale poco o niente (basta che si legga il seriale), potete ottenere 150 euro di sconto.

Nel momento in cui stiamo scrivendo non tutte le versioni della gamma risultano disponibili all’acquisto:

Google Pixel 9 è proposto nella versione da 128 GB a 699 euro (invece di 899 euro) e con la valutazione extra dell’usato potete acquistarlo a 549 euro , invece nella versione da 256 GB al prezzo di 799 euro (invece di 999 euro), e con la valutazione extra dell’usato potete acquistarlo a 649 euro

è proposto nella versione a 699 euro (invece di 899 euro) e con la valutazione extra dell’usato potete acquistarlo , invece nella versione al prezzo di 799 euro (invece di 999 euro), e con la valutazione extra dell’usato potete acquistarlo Google Pixel 9 Pro è disponibile in versione 128 GB a 949 euro che con la super valutazione dell’usato scende a 799 euro , nella versione da 256 GB a 1049 euro (invece di 1199 euro), e con la valutazione extra potete acquistarlo a 899 euro

è disponibile in versione 128 GB a 949 euro che con la super valutazione dell’usato scende a , nella versione da 256 GB a 1049 euro (invece di 1199 euro), e con la valutazione extra potete acquistarlo a Google Pixel 9 Pro XL è disponibile in versione 128 GB a 1049 euro (invece di 1199 euro), e con la valutazione extra potete acquistarlo a 899 euro; se volete di più potete optare per la versione da 256 GB e da 512 GB a rispettivamente 999 e 1129 euro; se volete “esagerare” c’è anche la versione da 1 TB, proposta a 1389 euro (extra sconto compreso).

Attenzione ai vantaggi della promozione: I prezzi qui sopra riguardano un usato con valore pari a 0, ma la valutazione extra di 150 euro si può aggiungere alla normale valutazione: questo significa che se il vostro usato vale 100 euro, potete sfruttare uno sconto di 250 euro sull’acquisto del nuovo. Come fare per approfittarne? Dovete aggiungere il prodotto desiderato al carrello, selezionare “Ritiro in negozio” e scegliere “Pagamento al ritiro in negozio” tra i metodi di pagamento. La valutazione dell’usato dovrà dunque essere effettuata nel punto vendita scelto, ma per il valore potete comunque fare riferimento alla pagina dedicata. Come anticipato, anche nel caso di dispositivo non funzionante con valore pari a 0 euro, MediaWorld aggiungerà comunque i 150 euro di valutazione extra. Unico requisito, in questo caso, è il seriale dello smartphone che deve essere ben leggibile.

Per indecisioni sul modello che fa per voi potete consultare le nostre recensioni.