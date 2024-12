È il momento giusto per acquistare un nuovo prodotto Blackview, brand di riferimento per il mercato di dispositivi Android grazie soprattutto a un rapporto qualità/prezzo sempre molto alto. Tra le offerte di AliExpress, infatti, c’è spazio per due dispositivi della gamma Blackview, ora proposti con condizioni molto vantaggiose.

Tra gli sconti troviamo il Blackview Active 10 Pro, un tablet rugged in grado di abbinare ottime prestazioni a un’autonomia quasi infinita. C’è poi spazio per il Blackview Z20 4G, uno smartwatch pensato per i più piccoli che costa poco ma che offre diverse funzionalità solitamente proposte solo da modelli di fascia più alta.

Blackview Active 10 Pro: autonomia infinita, ottime prestazioni e 52% di sconto

Partiamo dal primo prodotto citato: il Blackview Active 10 Pro è ora disponibile al prezzo scontato di 401,89 euro invece di 849,25 euro, grazie alla promo in corso su AliExpress che garantisce uno sconto del 52% per il tablet.

Il dispositivo è dotato di un display Full HD da 11 pollici oltre che del SoC MediaTek Dimensity 7050 con supporto al 5G. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage, una fotocamera posteriore da 108 Megapixel e il sistema operativo Android. Il punto di forza, però, è l’enorme batteria da 30.000 mAh.

Il Blackview Active 10 Pro è disponibile anche con vari bundle come quello con la tastiera Bluetooth (+37 euro) o con le Airbuds 6 (+31 euro). Tutte le versioni sono disponibili dal link qui di sotto, con possibilità di reso gratuito entro 90 giorni.

Blackview Z20 4G: lo smartwatch completo per bambini da meno di 27 euro

Il secondo prodotto da considerare è il Blackview Z20 4G, uno smartwatch completo, pensato in modo specifico per i più piccoli. Sfruttando la promo in corso è possibile acquistare il modello in questione al prezzo scontato di 26,96 euro (con il 77% di sconto rispetto al listino).

Il dispositivo è dotato di un display da 1,93 pollici oltre che di connettività Bluetooth, WiFi e del supporto al GPS, per la rilevazione della posizione in modo indipendente dallo smartphone. C’è anche la certificazione IP67 oltre a speaker e microfono per la gestione delle chiamate e a una batteria da 800 mAh.

Per sfruttare l’offerta, valida sia per la colorazione blu che per quella rosa, basta seguire il link qui di sotto.