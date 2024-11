Questo Black Friday sta regalando parecchi sconti sugli smartphone Android, anche con offerte davvero interessanti: una di queste è senza dubbio quella riguardante Motorola Edge 50 Neo, smartphone di fascia media lanciato alla fine della scorsa estate e attualmente proposto a un super prezzo su Amazon. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 50 Neo: pOLED, eSIM, IP68 e teleobiettivo

Se state cercando un nuovo smartphone Android e non volete spendere tanto, ma al contempo non volete accontentarvi di un modello con qualche mancanza di troppo, allora fareste bene a dare un’occhiata al Motorola Edge 50 Neo proposto su Amazon. Come ormai dovreste sapere, sul noto sito di e-commerce sono disponibili in questi giorni le offerte della Settimana del Black Friday, e uno dei più recenti e interessanti modelli della casa alata può contare su uno sconto davvero niente male.

Motorola Edge 50 Neo mette a disposizione uno schermo pOLED LTPO da 6,4 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, ed è mosso dal SoC MediaTek Dimensity 7300: al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il produttore ha deciso di integrare un totale di quattro fotocamere: sul retro c’è spazio per una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (con PDAF) e da un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e PDAF.

La batteria è da 4310 mAh e supporta non solo la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W, ma anche la ricarica wireless (non sempre scontata a queste cifre). Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere, classificazione MIL-STD-810H e supporto alle eSIM (con connettività 5G).

Lo smartphone dispone di Android 14 con personalizzazione Hello UI: tra le funzionalità che vale la pena citare troviamo Smart Connect, che estende l’esperienza mobile a una smart TV o a un display esterno, o può persino sincronizzarsi con un PC. La casa alata promette un supporto davvero niente male: cinque aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Motorola Edge 50 Neo ha esordito al prezzo consigliato di 429 euro (versione 8-256 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a una cifra decisamente più interessante: in questi giorni di sconti del Black Friday lo smartphone è disponibile a 324,99 euro in tutte le colorazioni (Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille e Pantone Nautical Blue), con cover inclusa nel prezzo. Se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile, la consegna avviene in un giorno.

Per non perdervi le migliori offerte del Black Friday (e durante il resto dell’anno) avete a disposizione anche i nostri canali Telegram (anche Sconti.Casa) e WhatsApp, perfetti per le offerte più “rapide”.