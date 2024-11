Vorreste provare Amazfit Helio Ring, ma siete sempre stati frenati dal prezzo vicino ai 300 euro? Sappiate che questa potrebbe essere la vostra occasione: l’anello smart viene infatti proposto su Amazon in offerta alla metà del prezzo. Vediamo come approfittarne subito.

Amazfit Helio Ring in super offerta a metà prezzo

Gli anelli smart, o smart ring, si stanno diffondendo sempre di più in questi ultimi tempi, con diversi marchi che hanno deciso di entrare in questo particolare mercato (tra cui Samsung con il suo Galaxy Ring). Uno dei prodotti più interessanti è sicuramente Amazfit Helio Ring: l’anello è stato lanciato in Italia lo scorso giugno ed è pensato soprattutto per le funzioni di salute e sport.

Realizzato in lega di titanio, viene proposto in diverse taglie ed è resistente alle immersioni in acqua fino a 100 metri. Offre un’autonomia intorno ai 4 giorni e integra un sensore di frequenza cardiaca BioTracker PPG, un sensore di temperatura, un sensore EDA (sostanzialmente per rilevare il livello di stress), un giroscopio e un accelerometro, entrambi a tre assi. Si collega tramite Bluetooth a smartphone dotati di almeno Android 7.0 o iOS 14.0. Può monitorare l’attività fisica, il sonno (con tanto di Zepp Aura AI), la variabilità della frequenza cardiaca e non solo.

Amazfit Helio Ring è stato lanciato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma in questi giorni il prezzo è stato riposizionato a 169,90 euro. Grazie all’offerta dell’ultimo minuto però, potete acquistarlo ad ancora meno: l’anello è disponibile su Amazon in offerta a 149,90 euro nella taglia 12, 10 e 8. Esattamente metà del prezzo se pensiamo ai 300 euro richiesti al lancio e fino a qualche settimana fa. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso al sito Amazon:

Inoltre, ora i servizi aggiuntivi Aura e coach Fitness sono gratuiti per sempre.