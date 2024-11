Nelle scorse ore Huawei ha pubblicato un’immagine con la quale ha svelato il design degli smartphone della serie Huawei Mate 70, la cui presentazione ufficiale è in programma per la fine di questo mese.

In particolare, l’immagine condivisa dal produttore cinese si sofferma sulla parte posteriore dello smartphone, mettendo in risalto l’iconico comparto fotografico di forma circolare, circondato da un anello con una particolare texture.

Ecco il design della serie Huawei Mate 70

Sono quattro i fori che è possibile vedere, tre dei quali dovrebbero essere dedicati al sensore principale, a quello ultra grandangolare e a un teleobiettivo mentre il quarto potrebbe essere relativo ad un sensore di profondità per migliorare gli scatti. Al centro trovano posto il flash LED e la scritta XMAGE.

Ed ancora, l’immagine condivisa mostra anche la parte laterale di Huawei Mate 70, realizzata in materiale metallico e nella quale sono presenti il tasto dedicato all’accensione e allo spegnimento del device e quello per la gestione del volume.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, il produttore dovrebbe lanciare ben quattro modelli: oltre alla variante standard, infatti, vi dovrebbero essere quelle Pro, Pro+ e Ultimate Design. Questi smartphone dovrebbero condividere alcune caratteristiche e presentare invece delle differenze (anche rilevanti) per altre mentre la versione Ultimate Design si dovrebbe caratterizzare per finiture esclusive e premium.

L’immagine dovrebbe riferisi in particolare alla variante Pro+, che dovrebbe essere disponibile con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione nelle versioni Ink Black, Feather White e Gold.

Huawei Mate 70 e Mate 70 Pro dovrebbero essere venduti con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione nelle colorazioni Obsidian Black, Snow White, Spurce Green e Haycinth Purple.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino al 26 novembre, giorno in cui è in programma la Huawei Mate Brand Ceremony.