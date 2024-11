Manca ancora più di un anno al lancio del prossimo chip destinato ai top di gamma firmato Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2 (nome in questo caso provvisorio, è bene specificarlo), ma nel frattempo alcuni leak potrebbero già averne svelato delle importanti informazioni in merito alle sue prestazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Snapdragon 8 Elite 2: aumento del 25% per la CPU?

Secondo quanto riportato sul social network X dall’informatore Jukanlosreve sulla base di alcune fonti coreane, i successori degli attuali chip di Qualcomm e MediaTek, rispettivamente Snapdragon 8 Elite 2 e Dimensity 9500, potrebbero verosimilmente totalizzare un punteggio pari a circa 4000 punti in single core su Geekbench 6. Per fare un rapido confronto, il recente Snapdragon 8 Elite ha totalizzato un punteggio di 3200 punti sullo stesso benchmark, suggerendo dunque un potenziale salto in avanti del 25% nelle prestazioni per la CPU.

L’incognita più significativa rimane ad oggi la gestione delle temperature e la dissipazione del chip, considerando soprattutto che nel caso del recente Snapdragon 8 Elite, quest’ultimo presenta una temperatura superiore al suo predecessore Snapdragon 8 Gen 3, soprattutto a causa della sua elevata frequenza di clock, fissa a 4,32 GHz.

Oltre a questo sarebbe stato confermato il processo produttivo N3P di TSMC a 3 nanometri, abbandonando di fatto la possibile collaborazione della compagnia con Samsung, di cui si rumoreggiava nell’ultimo periodo.

Chiaramente specifichiamo che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni e speculazioni provenienti da fonti non ufficiali, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da Qualcomm, che non tarderanno ad arrivare nel corso del prossimo anno.