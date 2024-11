Sugli smartphone prodotti dal colosso di Mountain View è preinstallata l’app Google Foto, il software funge da applicazione galleria ma viene al contempo utilizzato anche dagli utenti in possesso di dispositivi differenti; l’applicativo in questione sta ricevendo diverse attenzioni da parte della società negli ultimi tempi, i team di sviluppatori assegnati al progetto infatti sono al lavoro per implementare tuta una serie di migliorie e nuove funzioni.

Tanto per fare qualche esempio, nelle ultime settimane abbiamo visto come sia in lavorazione una nuova barra degli strumenti mobile per gli album, come siano in test alcune modifiche per l’interfaccia di condivisione dei Ricordi, come funziona Ask Photos e come sia stata resa disponibile per alcuni utenti, come sia possibile effettuare una ricerca cliccando due volte la relativa scheda in basso, come in futuro l’app potrebbe etichettare le immagini generate o modificate dall’IA, come siano in arrivo novità per Timeline, Ultra HDR e lettore video, come il software potrebbe consentire di migliorare le foto appena prima di inviarle, come sia stato introdotto il backup automatico delle cartelle dal web, come la condivisione delle immagini potrebbe diventare più semplice, o ancora come Google stia riprogettando l’interfaccia di condivisione delle immagini.

Oggi, invece di vedere come al solito qualche nuova funzione introdotta nell’app, vi riportiamo una curiosa modifica apportata dalla società in Google Foto che, di fatto, perde in parte una comoda caratteristica.

Google Foto limita la condivisione delle immagini salvate con il partner

Google Foto, oltre ad essere utilizzata come app galleria o per la modifica degli scatti effettuati, è un ottimo strumento per il salvataggio in cloud delle proprie immagini, da tempo inoltre offre la possibilità per gli utenti di condividere automaticamente quanto salvato con il proprio partner, dando accesso ad entrambi alle fotografie salvate sulla piattaforma.

Tuttavia sembra che recentemente, senza annunciare alcunché, Google abbia posto alcune limitazioni alla funzionalità in questione: se in precedenza tutte le immagini salvate nella libreria venivano automaticamente condivise con il partner, adesso ciò non risulta più possibile con gli screenshot e con le foto provenienti da altre app Android.

La strana modifica è stata notata da alcuni utenti su Reddit e, cercando di capire la motivazione, è emerso come la società abbia introdotto un’apposita dicitura nella pagina di supporto di Google Foto per la condivisione con il partner, sottolineando come “Le foto da altre app su Android non vengono condivise con il tuo account partner“.

Dunque allo stato attuale l’app dell’azienda non permette la condivisione automatica degli screenshot e delle immagini provenienti da applicazioni terze, a prescindere dalla posizione in cui queste sono salvate, visto che probabilmente gli scatti vengono filtrati in base ai metadati.

Non è chiaro cosa abbia spinto Google ad adottare questo nuovo approccio, anche se un dipendente dell’azienda ha affermando che la modifica è stata apportata per “allinearsi meglio alle aspettative della maggior parte degli utenti“.

Allo stato attuale dunque, coloro che fruivano incondizionatamente di questa funzionalità sono costretti a rassegnarsi, non sembra infatti essere disponibile nessuna soluzione alternativa per ovviare alla situazione, a parte alcune procedure che richiedono però i permessi di root e l’utilizzo di Magisk, pratiche sconsigliate alla maggior parte degli utenti.