Il download delle app tramite Google Play Store potrebbe presto prevedere due novità importanti. La prima permetterebbe di riprendere il download di un’applicazione (o di un gioco) precedentemente annullata e l’altra una modifica all’interfaccia delle schede delle app aperte da link esterni al Play Store. Entrambe le novità sono state individuate nel codice della versione 43.5.26-31 di Google Play Store e non sono ancora state rilasciate nella versione stabile dell’app.

La funzionalità Smart Resume per riprendere i download interrotti

Google Play Store ha introdotto diverse novità riguardo al download delle app e ne sta valutando delle altre. Dal mettere in evidenza il pulsante Installa all’aumento del numero di download simultanei passando per la possibile introduzione di un nuovo Download Manager, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per trovare l’app giusta fino all’aggiunta di una nuova categoria di dispositivi. La prossima novità è quella che prende il nome di Smart Resume.

Si tratta di una funzionalità che permetterebbe agli utenti di riprendere i download di applicazioni e giochi che in precedenza erano stati annullati. Analizzando il codice della versione 43.5.26-31 di Google Play Store, infatti, si trovano delle parti che fanno riferimento proprio a questa possibilità. Inoltre Google Play Store invierà una notifica per tutte queste app proprio per suggerire di completare il download precedentemente interrotto.

Attualmente, il Play Store conserva i file delle app scaricate in una directory temporanea. Questi file temporanei vengono eliminati quando si completa l’installazione dell’app o dopo che il download è stato annullato. La funzionalità Smart Resume attingerebbe proprio da questa cartella posticipando la cancellazione dei file probabilmente di almeno 24 ore permettendo in un secondo momento di completare il download. Sembra che Smart Resume funzioni con app fino a 2 GB di dimensione, richiedendo almeno 5 GB di spazio di archiviazione disponibile.

La funzionalità potrebbe rivelarsi utile nel caso si decida di scaricare un’applicazione o un gioco ma non si ha sufficiente quantità di dati o il segnale non prende e si è costretti a interrompere il download. Per evitare di dimenticare di scaricare quell’app o quel gioco Smart Resume invierà una notifica per invitare a installare correttamente l’app sul proprio dispositivo.

Una nuova interfaccia per il download delle app da link esterni

Attualmente, quando si apre una scheda di un’app dal Play Store tramite un link esterno, appare una pagina a schermo intero con tutti i dettagli e le informazioni dell’app. Con la modifica all’interfaccia che Google sta testando questa pagina si aprirà come una finestra “bottom sheet” (la finestra che appare dalla parte inferiore dello schermo, occupando solo una porzione della schermata e lasciando visibile il contenuto sottostante). Come si può vedere dagli screenshot ci sono due varianti. La prima apre l’elenco delle app con tutti i dettagli e il pulsante per l’installazione; la seconda presenta il pulsante ‘Visualizza dettagli completi’, che apre l’elenco delle app a schermo intero con tutte le informazioni.

Questa nuova interfaccia prevede anche l’icona “X” per la chiusura della finestra, ma a differenza della versione precedente non è possibile tornare direttamente all’app da cui si proviene. Chiudendo la finestra, infatti, si torna alla schermata iniziale del Play Store. Inoltre dopo aver premuto su Installa la finestra “bottom sheet” si espande mostrando annunci pubblicitari e suggerimenti per altre app da installare.