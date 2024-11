Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità, apportando modifiche grafiche e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Con frequenza giornaliera vengono rilasciate versioni beta per Android e iOS, con le quali iniziano ad essere testate delle funzionalità con una ristretta cerchia di utenti e che poi, dopo qualche settimana, generalmente vengono messe a disposizione di tutti gli altri.

Ebbene, ciò è quanto è avvenuto nelle scorse ore con la funzionalità delle bozze.

WhatsApp per Android introduce per tutti una funzione in test da tempo

In sostanza, ora l’applicazione Android ricorda agli utenti quando hanno iniziato a scrivere un messaggio ma non lo hanno inviato: nell’elenco delle chat, infatti, in un caso del genere verrà visualizzata l’etichetta “Bozza”, seguita dal testo già scritto. Ecco un esempio di tale piccola novità:

Questa nuova funzionalità, inserita dagli sviluppatori di WhatsApp anche nel changelog ufficiale dell’ultima versione dell’applicazione sul Google Play Store, dovrebbe aiutare gli utenti a ricordarsi di completare l’invio di un messaggio (evitando magari in qualche caso di fare una brutta figura).

La funzione delle bozze dovrebbe essere oramai disponibile per tutti gli utenti (magari per qualcuno potrebbe essere necessario attendere qualche giorno).

