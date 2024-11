La stagione delle offerte è ufficialmente iniziata. Amazon ha comunicato che il suo lungo Black Friday inizierà fra un paio di settimane ma in occasione del Single’s Day ha già iniziato a fare sul serio. In queste ore è infatti possibile approfittare di sconti significativi anche sulla nuova serie di smartphone di punta di Google. La gamma, che come sappiamo include il modello base Pixel 9, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL, è ora disponibile in offerta con un ulteriore sconto del 22% visibile poi a carrello, riduzioni di prezzo che rendono i nuovi smartphone di Google tra le opzioni più appetibili della fascia alta, grazie a un equilibrio unico tra hardware e funzionalità avanzate supportate dall’intelligenza artificiale Google Gemini.

I Google Pixel 9 in breve

Google Pixel 9 presenta un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e luminosità di picco fino a 2700 nit. Il dispositivo è alimentato dal processore Tensor G4 di Google, progettato per ottimizzare le performance delle funzionalità AI avanzate, e supportato da 12 GB di RAM. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 27 W e la ricarica wireless a 15 W. Lo smartphone ideale per chi vuole risparmiare ma avere comunque un Pixel. Ulteriori dettagli nella nostra recensione e nella scheda tecnica di Pixel 9.

Il Google Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL sono invece ideali per chi non vuole compromessi e riescono ad accontentare un po’ tutti. La principale differenza è nelle dimensioni, mentre Pixel 9 Pro ha uno schermo LTPO da 6,3 pollici, Pixel 9 Pro XL raggiunge i 6,8 pollici con una risoluzione di 2992 x 1344 pixel. Entrambi i modelli supportano fino a 16 GB di RAM e memorie fino a 512 GB (con una variante da 1 TB per il Pro XL). La batteria del Pixel 9 Pro XL è da 5060 mAh, con ricarica rapida a 37 W e wireless a 23 W, mentre quella di Pixel 9 Pro ovviamente più piccola ma comunque capiente pari a 4700 mAh con ricarica rapida a 27 W e wireless a 23 W. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Pixel 9 Pro XL e nella scheda tecnica di Pixel 9 Pro e in quella di Pixel 9 Pro XL.

Tutti i Pixel 9 in sconto da Amazon a ottimi prezzi

La promozione che rende veramente appetibili questi prodotti è lo sconto ulteriore del 22% su acquisti superiori ai 299€ (in alcuni casi riformulato con coupon in pagina e sconto al check-out ulteriore), disponibile dal 9 al 11 novembre 2024 in occasione del Single’s Day (un anticipo di Black Friday insomma). Vedrete dunque dei prezzi in pagina più alti ma ricordatevi degli ulteriori sconti che vi dettaglieremo e che saranno visibili prima di confermare l’ordine.

La promozione terminerà domani 11 novembre 2024, salvo esaurimento scorte come già avvenuto per alcuni modelli. Vediamo dunque i prezzi e i link all’acquisto: