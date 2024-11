Gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale di Google Gemini hanno debuttato su Google Meet nel 2023 come parte del programma Workspace Labs.

Successivamente Google ha esteso questa funzionalità a tutti gli utenti con un componente aggiuntivo Gemini per Google Workspace o un abbonamento Google One AI Premium.

Tuttavia Android è stato il grande assente, in quanto la funzionalità era disponibile solo per la versione Web di Google Meet.

A ottobre sono emerse le prime prove che il colosso di Mountain View stava lavorando per portare questa funzionalità su Android e ora possiamo vederla in azione in anteprima.

Google Meet permetterà di generare sfondi unici con Google Gemini

Al momento è ancora presente un pulsante per “Generare uno sfondo” nel menu “Effetti” dell’app Google Meet, ma mentre nell’implementazione precedente l’utente arrivava su una pagina vuota dopo aver toccato il pulsante, ora viene indirizzato a una pagina in cui può digitare l’ormai onnipresente prompt.

Lo strumento offre anche la possibilità di scegliere lo stile: Nessuno stile, Fotografia, Fantascienza, Illustrazione, Animazione 3D, Fantasy, Monocromatico, e giusto in tempo, Natale.

Una volta inviato il prompt appare una pagina che mostra in alto l’inquadratura della fotocamera e in basso una raccolta di immagini generate da Gemini. Toccando una delle immagini verrà mostrata un’anteprima di come apparirà l’inquadratura con lo sfondo applicato.

Ecco una dimostrazione della funzionalità allo stato attuale dello sviluppo.

Vale la pena notare che l’opzione natalizia attualmente è attiva nell’app Android di Google Meet, ma non nella versione Web.

Una funzionalità analoga è stata lanciata proprio in questi giorni da Microsoft per il suo clienti di posta elettronica Outlook.