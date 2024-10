L’aggiornamento di Samsung Health anticipato i giorni scorsi sta effettivamente arrivando a bordo degli smartphone degli utenti. In distribuzione tramite Google Play Store e Galaxy Store c’è la versione 6.28.1.005: vediamo più da vicino quali sono le novità.

Le novità di Samsung Health 6.28.1.005

Samsung Health si aggiorna alla versione 6.28.1.005 con alcune interessanti novità, alcune delle quali purtroppo riservate ad altri Paesi (almeno per il momento). Partiamo da uno dei cambiamenti disponibili anche da noi in Italia: ora è possibile registrare gli alimenti ingeriti anche attraverso la scansione del codice a barre. Per eseguirla è necessario aggiungere alla schermata home dell’app la scheda “Cibo“, quindi selezionare “Inserisci pasto” e poi l’icona del codice a barra in alto.

In più, l’aggiornamento aggiunge il supporto alla funzione per i farmaci anche in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti: per ora solo Corea del Sud e India, ma in futuro la lista potrebbe allargarsi ulteriormente. In questo modo gli utenti possono tenere traccia dei farmaci che assumono, potendo accedere comodamente a informazioni legate alle possibili interazioni farmacologiche, alle allergie e agli effetti collaterali.

Resta al momento confinata agli Stati Uniti la nuova funzione di gestione delle registrazioni sulla salute personale di Samsung: con Heath Records gli utenti possono accedere alle proprie cartelle cliniche di ospedali e delle varie strutture sanitarie connesse direttamente dall’app Samsung Health. Il changelog cita infine varie correzioni di errori e vari miglioramenti generici.

Come aggiornare Samsung Health

L’aggiornamento di Samsung Health alla versione 6.28.1.005 è in distribuzione sul Google Play Store e sul Galaxy Store. Per verificare di disporre della release più recente o eventualmente procedere con l’update potete seguire il badge qui in basso verso il Play Store. Per fare la stessa cosa tramite il Galaxy Store potete aprirlo e selezionare “Menu > Aggiornamenti” oppure tenere premuto sull’icona e selezionare “Aggiorna applicazioni”.