La notte di Halloween si avvicina e per permettere ai vari creator (ma anche ai semplici utenti) di realizzare contenuti dall’alto coinvolgimento Instagram ha previsto il rilascio di una raccolta di funzionalità interattive e strumenti specifici per quest’occasione. Le funzionalità saranno disponibili fino al 3 novembre e offrono un modo divertente e festoso per esprimere la propria creatività nel contesto di questa festa.

Tutte le funzionalità di Instagram per la notte di Halloween

La prima, e probabilmente la più interessante, di queste novità è l’integrazione con la funzionalità Imagine with Meta AI. È quella funzionalità tramite la quale gli utenti possono trasformarsi, proprio grazie al contributo dell’intelligenza artificiale, nelle tipiche creature di Halloween come i vampiri. I costumi realizzati dall’AI possono poi essere condivisi nelle Storie coinvolgendo gli utenti a mostrare le proprie trasformazioni spettrali.

Inoltre per l’occasione Instagram ha previsto anche elementi interattivi per i DM e le Note. È infatti possibile attivare animazioni ed effetti speciali utilizzando parole chiave tematiche come “Happy Halloween” o “Trick-or-treat” (Buon Halloween o Dolcetto o Scherzetto) o tramite l’emoji di una ragnatela, di un fantasma o di Jack-O’-Lantern, il simbolo di Halloween.

Sono stati poi aggiunti cinque adesivi Tocca a te personalizzati per Halloween. Questi modelli saranno accessibili nell’apposita sezione Happy Halloween della nuova Add Yours Templates Discovery Surface nelle Storie così che gli utenti possano sfruttare una piattaforma dedicata per connettersi con altre persone e partecipare ai contenuti di tendenza a tema Halloween.

Con l’obiettivo di migliorare l’espressione creativa degli utenti Instagram ha poi introdotto un nuovo font chiamato Halloween e un effetto di testo chiamato Haunted. Questi elementi stilistici possono essere utilizzati per i post, i Reel e le Storie, consentendo agli utenti di personalizzare i propri contenuti celebrando pienamente lo spirito di questa festa.

Infine è disponibile anche un tema Halloween per i DM e per i canali broadcast così da rendere le conversazioni ancora più spettrali e in linea con la festa più spaventosa dell’anno.