Se state cercando uno smartphone sui 100€, che sia per usarlo come principale o come di riserva, le alternative non sono moltissime. In genere i produttori, su questa fascia di prezzo, tendono ad andare eccessivamente al risparmio sulle caratteristiche hardware, soprattutto sul processore o su componenti accessori, ma non è questo il caso di Motorola Moto G34.

Si tratta dello smartphone in offerta più interessante sulla fascia bassa, ed è in questi giorni in offerta su Amazon al prezzo speciale di 109€, uno sconto notevole rispetto al prezzo dei mesi precedenti di 139€. Vediamo di cosa è dotato e dove acquistarlo.

Uno smartphone economico che strizza l’occhio alla fascia media

Motorola Moto G34 è uno smartphone sorprendente nella fascia super economica, offrendo caratteristiche tipiche di dispositivi più costosi. È dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e immersiva.

Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una CPU di fascia medio-bassa che solitamente si trova su smartphone da 200€ o più. La presenza di questo chip su un dispositivo sotto i 100€ è particolarmente rara, il che lo rende un’opzione molto competitiva nella sua fascia di prezzo. Abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, il Moto G34 è in grado di offrire ottime prestazioni per le attività quotidiane e un multitasking fluido.

Fra le sue peculiarità c’è indubbiamente il supporto alle eSIM, quasi introvabile su questa fascia di prezzo, e la connettività 5G.

Il comparto fotografico invece non fa gridare al miracolo: doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP e un sensore da 2 MP per scatti macro. La fotocamera frontale da 16 MP è ideale per selfie e videochiamate di qualità. La batteria infine è da 5000 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 18W, garantisce un’autonomia duratura.

Moto G34 è in offerta su Amazon

Grazie a questa promozione, Motorola Moto G34 5G è disponibile su Amazon al prezzo di 109€ anziché 139€, uno sconto di circa 30 euro rispetto al prezzo medio dei mesi precedenti (di listino è arrivato a 189€). Un prezzo conveniente per uno smartphone che si distingue per il suo processore e la sua dotazione tecnica, caratteristiche che solitamente si trovano su dispositivi di fascia superiore.