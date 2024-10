Samsung continua a impressionare con la sua linea di smartphone pieghevoli, e il Galaxy Z Flip6 rappresenta una delle soluzioni di smartphone pieghevole a conchiglia più avanzate e raffinate sul mercato. Questo dispositivo non è solo un telefono elegante e compatto, ma offre anche prestazioni di alto livello e funzionalità esclusive che lo rendono un vero gioiello tecnologico.

Grazie a un’offerta speciale su Amazon, oggi è possibile acquistarlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso nel taglio con maggior memoria, ecco i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip6: le sue peculiarità

Il Samsung Galaxy Z Flip6 è dotato di un doppio display: quello interno è Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz, che garantisce una qualità visiva eccezionale. Il secondo schermo, esterno, è un Super AMOLED da 3,4 pollici, rendendo il dispositivo versatile, permettendo di visualizzare notifiche e gestire rapidamente le attività senza aprire completamente il telefono.

Al suo interno troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, una configurazione che offre prestazioni ottimali in qualsiasi condizione, dal gaming alla produttività quotidiana. Sul fronte fotografico, il Galaxy Z Flip6 è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da una ultra-grandangolare da 12 MP, garantendo scatti di altissima qualità e video con stabilizzazione migliorata. Inoltre, l’autonomia è assicurata da una batteria da 4000 mAh, con supporto per la ricarica rapida e wireless.

Offerta imperdibile su Amazon nel taglio da 512 GB

In questo momento, Samsung Galaxy Z Flip6 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 849,41€ rispetto al prezzo di listino di 1399€. La promozione include uno sconto in pagina, oltre a 150€ di risparmio automatico al momento del check-out (che dunque non è visibile fino agli ultimi step dell’acquisto). Questa offerta risulta particolarmente vantaggiosa, poiché il modello da 512GB costa addirittura meno della versione da 256GB (che in questo momento costa 1049€), rendendolo un vero affare. In omaggio c’è anche il caricabatterie.