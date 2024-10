Realme annuncia oggi un nuovo smartphone Android economico, pensato per garantire un connubio tra resistenza e prestazioni anche sulla fascia entry-level: si tratta di Realme Note 60, che porta al debutto la prima protezione ArmorShell del settore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compreso il prezzo di vendita per l’Italia.

Realme Note 60 è ufficiale e porta la debutto la protezione ArmorShell

A distanza di qualche mese dall’esordio della gamma Realme Note, inaugurata con il low cost Realme Note 50, il produttore cinese lancia un nuovo modello: parliamo di Realme Note 60, smartphone Android di fascia economica progettato per offrire “una robustezza senza precedenti e un’esperienza d’uso premium a un costo contenuto“.

Il nuovo dispositivo è equipaggiato con la prima protezione ArmorShell del settore, un sistema strutturale ad alta resistenza progettato specificamente per migliorare longevità e resistenza. In tal senso incorpora otto miglioramenti: struttura in alluminio pressofuso, telaio interno in metallo integrato, vetro rinforzato, protezione rivestita, pellicola del circuito stampato che assorbe gli urti, colla per l’erogazione dei componenti, cornice di protezione dello schermo e design InSeal.

“La protezione ArmorShell non solo rende Note 60 estremamente resistente a urti, cadute, graffi e acqua, ma stabilisce, al contempo, un nuovo punto di riferimento nella qualità degli smartphone entry-level“, ha dichiarato Francis Wong, Head of Product Marketing di Realme. “La protezione ArmorShell diventerà uno standard anche su tutti i device delle serie C e Note del futuro“.

Previous Next Fullscreen

In base a quanto dichiarato dal produttore, questi accorgimenti rendono lo smartphone resistente alle condizioni più difficili, tra urti, graffi, acqua e polvere (con certificazione IP64). Note 60 ha superato più di 320 test di qualità, come il test di pressione dei pulsanti per 1 milione di volte e il test di connessione e disconnessione USB per 40.000 volte, e offre la certificazione di alta affidabilità TÜV Rheinland.

Realme Note 60 mette a disposizione un ampio display LCD IPS Eye Comfort da 6,75 pollici a risoluzione 1600 x 720, con refresh rate fino a 90 Hz e supporto a Rainwater Smart Touch (utile per garantire un normale utilizzo anche con mani bagnate). Il cuore è costituito dal SoC Unisoc T612 con CPU octa-core (in grado di raggiungere i 252.597 punti su AnTuTu), al cui fianco trovano posto 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Grazie alla RAM dinamica fino a 24 GB (che prende in prestito parte dello storage interno) e all’AI Boost Engine, lo smartphone viene garantito come efficiente anche dopo 48 mesi di utilizzo.

La fotocamera posteriore Super Clear da 32 MP offre il più alto numero di pixel del suo segmento, con un aumento del 146% rispetto alla precedente generazione, e può contare sul nuovo algoritmo fotografico per colori più precisi e una migliore resa visiva. Frontalmente è invece presente un sensore da 5 MP. Lato connettività non è presente il 5G, in modo da contenere i costi, ma troviamo comunque 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C (niente NFC). La batteria si spinge fino a 5000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 10 W.

Specifiche tecniche di Realme Note 60: display LCD IPS da 6,75 pollici a risoluzione 1600 x 720 con refresh rate fino a 90 Hz

SoC Unisoc T612 octa-core

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 MP

batteria da 5000 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Realme Note 60

Realme Note 60 è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Voyage Blue e Marble Black al prezzo consigliato di 149,99 euro nell’unica configurazione da 6-128 GB, ma in occasione del lancio viene proposto a un prezzo promozionale di 129,99 euro. Potete già acquistarlo presso alcuni rivenditori, come MediaWorld, Euronics e Comet.