Google Pixel Watch 3 è uno smartwatch Wear OS presentato il 13 agosto 2024 insieme agli smartphone Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro Fold e alle cuffie wireless Google Pixel Buds Pro 2.

Purtroppo il display di Pixel Watch 3 non è immune ai danni accidentali, poiché Google continua a usare il vetro invece dello zaffiro utilizzato su altri smartwatch della concorrenza.

Non essendo facile proteggere la superficie curva del quadrante, Google ha iniziato a vendere una custodia per Pixel Watch 3 prodotta da ZAGG. Ora Google ha messo in vendita una pellicola protettiva realizzata sempre da ZAGG.

La pellicola ZAGG InvisibleShield Fusion è realizzata con un materiale ibrido polimerico flessibile che la fanno apparire come fosse di vetro, offrendo una resistenza di grado militare.

Si tratta di una protezione per lo schermo in polietilene tereftalato che può adattarsi alla forma del design dell’orologio.

La pellicola protettiva ZAGG InvisibleShield Fusion per Pixel 3 è in vendita su Google Store

Le nuove pellicole protettive per Google Pixel Watch 3 sono attualmente disponibili su Google Store nelle misure da 41 e 45 mm al prezzo di 27,99 euro con spedizione gratuita. A seguire trovate il link per l’eventuale acquisto del prodotto.

Acquista ZAGG InvisibleShield Fusion per Google Pixel Watch su Google Store