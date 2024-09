Ci eravamo lasciati nel mese di giugno con il lancio di Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra, ma nel corso delle ultime ore la compagnia ha ampliato ulteriormente la lineup con la presentazione di un modello completamente inedito, chiamato Razr 50s: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le caratteristiche più importanti.

Motorola Razr 50s: le possibili specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto dal design del nuovo modello Motorola Razr 50s, che richiama a gran voce quanto già visto precedentemente con Razr 50, con cornici simili sia per il display interno che esterno, oltre che lo stesso aspect ratio dello schermo. Nonostante non conosciamo nello specifico il chip montato al suo interno, i test di Geekbench mostrerebbero alcune interessanti informazioni a riguardo: il nuovo modello di Motorola avrebbe infatti totalizzato 1040 punti in single-core e 1003 punti in multi-core. Il listino rivelerebbe inoltre una frequenza del chip pari a 2,00 GHz, abbinato a 8 GB di RAM.

Per fare un rapido confronto con gli altri modelli della nuova serie, Motorola Razr 50 ha registrato un punteggio indicativo di circa 1033 e 2751 punti all’interno degli stessi test, suggerendo dunque prestazioni del tutto simili. Il nuovo smartphone uscirà con il sistema operativo Android 14 preinstallato.

Motorola Razr 50s avrebbe inoltre ricevuto la certificazione HDR10+, che ne suggerirebbe quindi la compatibilità del display. Ricordiamo che il modello Motorola Razr 50 presenta un display AMOLED interno da 6,9 pollici di diagonale e un display AMOLED esterno da 3,6 pollici di diagonale, potenziato dal chip Dimensity 7300X con frequenza di 2,00 GHz. Il processore è abbinato da 256 GB o 512 GB di memoria interna di tipologia UFS 2.2, oltre che 8 GB o 12 GB di RAM in base alle singole preferenze del consumatore. Esternamente lo smartphone ospita un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 13 megapixel e un modulo flash: è lecito dunque aspettarsi specifiche piuttosto simili per il nuovo modello, che vedrà la luce a brevissimo.

Il lancio del nuovo Motorola Razr 50 è attualmente previsto per il prossimo 27 settembre: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.