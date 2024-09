Solo nell’ultimo anno l’intelligenza artificiale di Google ha conosciuto diversi aggiornamenti. Dal rebranding da Bard a Gemini al rilascio della versione 1.5 passando per Gemini Live e le integrazioni dell’AI di Big G con tutte le app dell’ecosistema Google (l’estensione per Google Foto e quella per Gmail giusto per citarne due). A fronte di tutte queste novità l’interfaccia utente dell’app Gemini per Android è rimasta sostanzialmente la stessa risultando per molti aspetti caotica e poco chiara. Ma anche su questo fronte sembrano esserci importanti novità.

Come potrebbe cambiare l’interfaccia dell’app Gemini

Da alcuni leak emerge come Google starebbe lavorando a modificare l’interfaccia utente dell’app Gemini su Android rendendola simile al restyling previsto per la versione web. La nuova interfaccia potrebbe prevedere una barra inferiore più compatta, l’eliminazione del carosello dei prompt suggeriti e della sezione delle chat recenti (anche se in quest’ultimo caso la novità potrebbe dipendere dalla cronologia disabilitata dell’utente che ha effettuato lo screenshot).

Un’altra novità potrebbe essere l’introduzione di una nuova icona per la chat posizionata in alto a sinistra con la quale accedere all’elenco delle conversazioni recenti. Ma la novità probabilmente più significativa della nuova interfaccia dell’app Gemini per Android dovrebbe essere quella della barra di input inferiore. Nella versione attuale è prevista una grande barra che sostanzialmente rende l’interfaccia disordinata. La modifica dovrebbe portare a un aspetto più compatto con il pulsante di collegamento, l’input di testo, il pulsante del microfono e quello della fotocamera posti in maniera ordinata uno accanto all’altro. Il tasto per Gemini Live troverebbe posto proprio accanto alla sezione di input.

A cambiare potrebbe essere anche il messaggio con il quale Gemini invita gli utenti a interagire. Attualmente l’app mostra il testo “Digita, parla o condividi una foto con Gemini” mentre una prossima versione potrebbe riassumere tutto con un più semplice e immediato “Come posso aiutarti?”.