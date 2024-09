Da oggi è possibile sfruttare un nuovo coupon per ottenere extra sconti per l’acquisto di smartphone Android, smartwatch e altri dispositivi tech, ma anche per tanti altri prodotti. Lo sconto del coupon PSPRSETT24 varia in base all’importo speso: andiamo a scoprire come funziona e come utilizzarlo, insieme a qualche esempio.

Sconto extra su tanti smartphone (e non solo) col nuovo coupon

Il nuovo coupon PSPRSETT24 è disponibile su eBay da oggi, 16 settembre 2024, fino alle 23:59 del 30 settembre 2024: può essere utilizzato per un massimo di due volte per utente, ma solo per l’acquisto di prodotti idonei delle varie categorie. Tra queste ultime spiccano smartphone e smartwatch, informatica, videogiochi e console, TV e audio, con parecchi sconti da sfruttare.

Come anticipato, lo sconto è determinato dall’importo totale nel carrello al momento della finalizzazione dell’acquisto. Più precisamente:

sconto di 5 euro con una spesa di acquisto da 50 a 149 euro;

con una spesa di acquisto da 50 a 149 euro; sconto di 10 euro con una spesa di acquisto da 150 a 299 euro;

con una spesa di acquisto da 150 a 299 euro; sconto di 15 euro con una spesa di acquisto da 300 a 449 euro;

con una spesa di acquisto da 300 a 449 euro; sconto di 25 euro con una spesa di acquisto da 450 a 599 euro;

con una spesa di acquisto da 450 a 599 euro; sconto di 35 euro con una spesa di acquisto da 600 euro in su.

Non si tratta di ribassi enormi, ma potrebbero comunque far comodo, magari da aggiungere a uno sconto di partenza o per sciogliere qualche indecisione per un acquisto già preventivato. Per ottenere lo sconto basta aggiungere uno o più prodotti idonei al carrello, digitare PSPRSETT24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali ed effettuare il pagamento con PayPal, carta di credito o carta di debito.

Qualche esempio su come sfruttare il coupon (prezzi con ribasso già considerato) sui prodotti tech?

Per consultare tutti i prodotti idonei e compatibili col nuovo coupon eBay potete seguire il link qui in basso. A questo link potete invece trovare termini e condizioni completi.