Si sono spenti i riflettori sull’edizione 2024 di IFA, la più grande fiera europea dedicata all’elettronica, ma c’è ancora spazio per parlare di novità interessanti presentate nel corso degli ultimi giorni. Uno dei mercati più attivi è stato sicuramente quello dei robot aspirapolvere e tra i prodotti più interessanti visti in occasione della kermesse berlinese ci sono indubbiamente le novità annunciate da Eureka, brand emergente che ha mostrato in particolare due nuovi dispositivi: Eureka J15 Pro Ultra ed Eureka E20 Plus.

Eureka J15 Pro Ultra

IFA 2024 è stata dunque lo scenario perfetto per il lanio del flagship annuale di Eureka. Sono davvero tanti i punti di forza di questo robot aspirapolvere, a partire dalla stazione di ricarica autopulente, passando per una tecnologia anti ingarbugliamento attiva, una potenza di aspirazione tra le più alte sul mercato e grandi prestazioni sulla pulizia dei bordi.

A differenza della maggior parte della concorrenza, Eureka ha pensato a una soluzione intelligente anche per la pulizia della base. Una volta lavati i moci infatti è normale che sul fondo dell’apposita vaschetta si depositino residui e sporco, che devono essere puliti dall’utente. Con Eureka J15 Pro Ultra tutto questo è solo un ricordo, visto che sul fondo della vaschetta trova posto una spazzola che rimuove lo sporco e lo convoglia in un’area dedicata dove viene aspirato, asciugato, e convogliato nel sacchetto della polvere.

Si chiama FlexiRazor la tecnologia attiva per eliminare uno dei problemi più fastidiosi, quello dei peli e dei capelli aggrovigliati sulla spazzola principale. Grazie a numerose lame che vibrano 400 volte al minuto, i capelli raccolti vengono tagliati in spezzoni di 4 millimetri, che vengono raccolti senza problemi e portati nel sacco della polvere. Secondo i test di laboratorio questa tecnologia consenti di ridurre del 99% i grovigli di capelli, rendendo quasi del tutto superflua la manutenzione manuale.

La potenza di aspirazione raggiunge vette altissime, 16.200 Pa, che consentono di raccogliere il 99% dello sporco presente sul pavimento, inclusi i detriti più grandi. Il sistema ScrubExtend inoltre riesce a pulire anche in prossimità di pareti e mobili, senza lasciare sporco dietro di sé, garantendo un’ottima pulizia anche in prossimità di angoli e ostacoli. I test condotti da TÜV Rheinland confermano una copertura del 98,95% con i moci rotanti che arrivano fino a 1,36 millimetri dall’angolo.

Altro grande punto di forza è la tecnologia IntelliView che sfrutta l’intelligenza artificiale per distinguere tra sporco secco e sporco umido. In questo modo il robot è in grado di affrontare lo sporco nel modo corretto, con la spazzola per lo sporco secco e con i moci bagnati quando trova davanti a sé sporco umido. E in caso di sporco ostinato il robot torna alla base, lava i moci e ritorna sulla scena per una pulizia ancora più approfondita.

Eureka J15 Pro Ultra sarà in vendita in Italia entro la fine di settembre a un prezzo che non è ancora stato comunicato.

Eureka E20 Plus

Forte del successo ottenuto con Eureka E10s, presentato proprio un anno fa in occasione di IFA 2023, il brand lancia il nuovo modello di fascia media Eureka E20 Plus. Ancora una volta il brand ha cercato una soluzione diversa rispetto alla concorrenza, con una stazione di ricarica priva di sacco per la polvere. Al suo posto un contenitore che ricorda molto quello degli aspirapolvere cordless, semplice da rimuovere e da vuotare nel sacco della spazzatura.

Raddoppiata, rispetto al predecessore, la potenza di aspirazione che arriva a ben 8.000 Pa, così da garantire un’elevata qualità di pulizia degna di un top di gamma. La tecnologia DuoDetect AI 3D Obstacle Avoidance permette, grazie all’utilizzo dei laser, di riconoscere ed evitare gli ostacoli con grande precisione, una soluzione molto utile negli ambienti particolarmente complessi.

La spazzola a forma di “V” consente di ridurre il rischio di aggrovigliamento dei capelli ma anche dei peli, una soluzione perfetta per chi ha animali in casa e vuole la miglior pulizia possibile.

Eureka E20 Plus è già in vendita a 499 euro su Amazon.

