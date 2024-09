Siete rimasti colpiti da HONOR Magic V3 ma il prezzo vicinissimo ai 2000 euro vi spaventa? Sappiate che combinando alcune promozioni disponibili sul sito MediaWorld potete partire da uno sconto di almeno 650 euro: vediamo come approfittare subito dell’offerta.

HONOR Magic V3 con almeno 650 euro di sconto: ecco come fare

HONOR Magic V3 è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo ed è stato lanciato in Italia proprio in questi giorni. Mette a disposizione un formato a libro con doppio schermo OLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz: all’esterno c’è un display da 6,43 pollici, mentre all’interno c’è un display da 7,92 pollici, entrambi con foro per le fotocamere da 20 MP. A tal proposito il comparto è completato dalla tripla fotocamera esterna, composta da un sensore principale da 50 MP, da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e da un sensore ultra-grandangolare da 40 MP.

Il cuore del nuovo pieghevole è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Lato batteria abbiamo 5150 mAh con supporto alla ricarica cablata da 66 W e alla ricarica wireless da 50 W. Completa la connettività, che vede la presenza di 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C.

HONOR Magic V3 è stato lanciato in Italia al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma grazie alle prime offerte potete già acquistarlo con sconti davvero importanti. Da MediaWorld potete combinare ben tre iniziative per scendere di 650 euro o persino oltre: innanzitutto potete iscrivervi al programma MediaWorld Club (se già non lo avete fatto) per ottenere uno sconto immediato di 300 euro, mentre potete digitare il coupon “396860” all’interno del campo dedicato (“Aggiungi codice promozionale“) per aggiungere un ulteriore sconto di 200 euro.

Non è finita qui: se avete un usato da dare in permuta, anche vecchio e inutilizzato da recuperare nel cassetto, potete ottenere uno sconto di altri 150 euro approfittando della Supervalutazione Garantita di MediaWorld. Se lo smartphone usato vale 0, potete ottenere comunque uno sconto di 150 euro grazie all’iniziativa, mentre se date in permuta un prodotto di valore superiore potete ottenere uno sconto ancora più alto.

Insomma, combinando le tre iniziative promozionali potete portarvi a casa HONOR Magic V3 a 1349,90 euro o persino meno. Per acquistare online ed usufruire del servizio di valutazione usato come metodo di pagamento per l’ordine, dovete selezionare “Ritiro in negozio” e come modalità di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio“. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso: allo stato attuale sono disponibili le colorazioni Green e Black.