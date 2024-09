Giornata di aggiornamenti quella di oggi: dopo le novità che hanno toccato la serie Samsung Galaxy S24 e le nuove release di casa Xiaomi e Nothing, tocca anche a Zepp. È infatti partita la distribuzione di un nuovo update per Amazfit Balance, uno degli smartwatch di punta del brand: andiamo a scoprire insieme quali novità sono in arrivo.

Novità aggiornamento Amazfit Balance

Amazfit Balance inizia a ricevere un nuovo aggiornamento software: si tratta della versione 3.22.7.11, in rollout a partire dagli Stati Uniti e in arrivo a livello globale nelle prossime ore (o al massimo entro qualche giorno). Dando un’occhiata al changelog possiamo dire che le novità non si limitano a semplici bugfix o perfezionamenti di stabilità, anzi.

Abbiamo ad esempio la possibilità di attivare Zepp Flow per far leggere le notifiche senza la necessità di controllarle manualmente; si possono ascoltare i dettagli di una o più notifiche in modo rapido, e il sistema può procedere alla creazione di promemoria sul calendario basati sui contenuti delle notifiche stesse.

Il produttore ha aggiunto Hyrox Race tra le modalità sportive, con supporto alle performance individuali, di coppia e di squadra, e la modalità relativa al padel ora supporta il riconoscimento dei colpi. Le indicazioni passo passo durante la navigazione possono ora offrire avvisi di deviazione del percorso, in modo da assicurare un’esperienza migliore; è stato anche aggiunto il supporto alle mappe di contorno, con informazioni aggiuntive per le attività all’aperto.

Restando sull’attività fisica, ora è possibile creare e importare template di allenamento per il nuoto in piscina e la corsa su pista, e i record personali ora mostrano corsa, alpinismo e nuoto per tipologia; la corsa comprende outdoor, trail running o corsa su pista, l’alpinismo include arrampicata o escursionismo, e il nuoto comprende l’attività in piscina o quella in acque libere.

Non è finita qui: Amazfit Balance accoglie miglioramenti per il centro notifiche, con il supporto alla sincronizzazione del centro notifiche di Android; restando in argomento ora è possibile rispondere ai messaggi in modo più efficiente con il nuovo input vocale o con la rinnovata tastiera dotata di lettere, numeri, simboli ed emoji. L’aggiornamento ha portato miglioramenti per l’algoritmo per il monitoraggio del sonno, per una precisione maggiore.

Possiamo infine segnalarvi che i timer del conto alla rovescia sono ora ordinati in base alla ricorrenza (fino a quattro in cima), che le animazioni di ricarica sono state ottimizzate per offrire promemoria automatici sul completamento del processo, e che sono stati perfezionati il design e l’interazione dell’utente della pagina di visualizzazione dei record sportivi.

Il download richiesto è di poco più di 200 MB.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento in questione è in distribuzione a partire dagli Stati Uniti, quindi potrebbe non essere ancora arrivato sul vostro polso. Per verificare non dovete fare altro che aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere fino in basso e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“.