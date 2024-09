Se state cercando un nuovo smartwatch premium con GPS e non volete spendere troppo, potreste considerare la proposta riguardante Amazfit Balance, disponibile su Amazon con 41 euro di sconto.

Amazfit Balance in super offerta su Amazon

Amazfit Balance raccoglie il testimone dalle serie GTR e GTS, dalle quali riprende le funzionalità e le tecnologie, evolvendosi in uno smartwatch ancora più avanzato dotato di Zepp OS 4. Dispone di un sensore ottico biometrico BioTracker 5.0 con nuove funzioni, dei servizi Zepp Aura (inclusi gratuitamente per tre mesi) che integrano anche AI Sleep Assistant per ottenere utili informazioni per migliorare il benessere, della funzione Body Composition per misurare la percentuale di grasso, i muscoli, la percentuale di acqua nel corpo, il BMI e non solo. Non manca la compatibilità con Zepp Pay, un sistema di pagamento nato da una collaborazione con Mastercard.

A livello hardware Amazfit Balance è dotato di uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480, connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone (per ricevere notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso), GPS, Wi-Fi 2,4 GHz e batteria da 475 mAh, che secondo il produttore garantisce un’autonomia tipica di 14 giorni. A disposizione anche la certificazione per immersioni fino a 50 metri, due pulsanti fisici, telaio in lega di alluminio e supporto ad Amazon Alexa.

Amazfit Balance è stato presentato lo scorso settembre al prezzo consigliato di 249,90 euro, ma potete acquistarlo con uno sconto di 41 euro su Amazon. Potete portarvi a casa la versione grigia con cinturino in tessuto e quella nera con cinturino in gomma a 209 euro. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione in fondo.

Acquista Amazfit Balance in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Amazfit Balance

Per non perdervi i migliori sconti durante tutto l’anno potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.