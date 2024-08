Se Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL vi sembrano troppo costosi, potete “approfittare” dell’ampio supporto software per portarvi a casa i modelli dello scorso anno, ancora attualissimi e disponibili in super sconto: Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono infatti in offerta su Amazon, anche al minimo storico.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in offerta su Amazon tra minimi storici e super prezzi

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati lanciati lo scorso ottobre in compagnia di Android 14 e si differenziano soprattutto per dimensioni e comparto fotografico. Il primo è il più compatto dei grazie al suo display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 120 Hz): accanto troviamo il SoC Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico offre tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano naturalmente connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2. A disposizione certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Google Pixel 8 Pro offre diversi elementi in comune, con uno schermo più grande (OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS), e una batteria da 5050 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 23 W.

Entrambi gli smartphone sono usciti con Android 14, la stessa versione con la quale sono usciti i successori (in attesa di Android 15, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento), e possono contare su un supporto software di ben 7 anni, tra versioni del robottino e patch di sicurezza (fino al mese di ottobre 2030).

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno debuttato al prezzo consigliato di 799 euro e 1099 euro (128 GB), o 859 euro e 1159 euro (256 GB), ma in queste ore su Amazon sono disponibili alcune offerte che fanno scendere le cifre in modo consistente. Potete acquistare le versioni da 128 GB di Pixel 8 e Pixel 8 Pro a 499 euro e 727,89 euro, oppure le versioni da 256 GB a rispettivamente 589 euro e 809 euro. Si tratta di cifre corrispondenti al minimo storico o comunque molto vicine. Se siete interessati potete seguire i link qui in basso per procedere, mentre per indecisioni potete consultare le nostre recensioni.