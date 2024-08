Il team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai e nelle scorse ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta attraverso il Google Play Beta Program: la nuova versione disponibile è la 2.24.18.9 e non si segnala per alcuna novità già sfruttabile, bensì per nuovi indizi interessanti sugli Elenchi (Lists) che in futuro consentiranno agli utenti di gestire più comodamente contatti e gruppi.

WhatsApp Beta 2.24.18.9: le novità dell’aggiornamento

Come si accennava in apertura, dunque, l’aggiornamento 2.24.18.9 di WhatsApp Beta non introduce alcuna nuova funzione, ponendosi piuttosto sulla scia della versione 2.24.16.14 rilasciata ad inizio mese. Infatti, nell’articolo dedicato a quell’aggiornamento vi avevamo parlato di una nuova funzionalità in sviluppo: le Lists — che probabilmente da noi si chiameranno Elenchi — perseguono la finalità di aiutare gli utenti ad organizzare contatti e gruppi in maniera più comoda ed efficiente.

Anche se la funzionalità in discorso è tuttora in fase di sviluppo e dunque non è ancora disponibile per nessuno — neppure nel ramo beta —, pare che il team di WhatsApp si stia dando da fare per potenziarla, a partire dalla possibilità di creare nuovi elenchi e di personalizzarli. Dalla versione 2.24.18.9 appena arrivata sul Play Store è emerso che WhatsApp sta lavorando anche alla funzione per aggiungere contatti e gruppi agli elenchi. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, all’atto della creazione di un nuovo elenco sarà possibile assegnargli un nome, che potrà anche contenere delle emoji.

Come si accennava in apertura, la nuova funzionalità — con tutte le possibilità descritte — è ancora in fase di sviluppo; vi aggiorneremo non appena verrà resa disponibile.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (trovate la pagina dedicata al programma dedicato a questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

