Il team di WhatsApp continua a lavorare per migliorare ulteriormente la gestione della privacy da parte degli utenti della piattaforma e in quest’ottica la società sta testando una funzionalità che consente si accedere alla schermata di controllo della privacy da un nuovo punto di ingresso.

La funzionalità di controllo della privacy è progettata per guidarci nella configurazione delle nostre preferenze sulla privacy, come ad esempio chi può vedere la foto del nostro profilo, l’ultimo stato di accesso, le nostre informazioni e chi può aggiungerci ai gruppi.

WhatsApp beta testa un accesso più rapido ai controlli per la privacy

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp ora possono sperimentare un modo più immediato per rivedere le proprie impostazioni sulla privacy tramite il nuovo punto di ingresso situato in fondo alla schermata sulla privacy.

Questa modifica dovrebbe essere utile soprattutto per gli utenti che aggiornano frequentemente le loro impostazioni sulla privacy o quando si desidera modificare rapidamente le proprie impostazioni dopo aver aggiunto nuovi contatti o essersi uniti a nuovi gruppi.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.18.8 di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti in un futuro aggiornamento.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.