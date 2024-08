Con il lancio della nuova serie Pixel 9, Google ha deciso di stoppare la vendita sia del Pixel Fold, sia dei modelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sono stati contrassegnati come “non disponibili” in vista dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi. Strano ma vero, anche perché Google negli anni passati continuava a tenere in vendita le generazioni precedenti dei dispositivi ad un prezzo scontato, anche dopo l’uscita dei modelli più recenti.

Attualmente, la pagina web del Pixel Fold reindirizza direttamente al Pixel 9 Pro Fold, che rappresenta sicuramente un aggiornamento significativo rispetto al precedente modello. Non sorprende quindi che Google abbia deciso di stoppare la vendita del “vecchio” Pixel Fold.

Anche i Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati ritirati dal mercato. Nella lista dei dispositivi disponibili sul sito di Google, non ci sono più i modelli precedenti e si passa direttamente dal Pixel 9 Pro XL al Pixel 7a, togliendo di mezzo Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A quanto pare le pagine web del Pixel 7 e il Pixel 7 Pro sono ancora raggiungibili in Italia e quindi acquistabili, probabilmente fino a esaurimento scorte.

In sostanza, i dispositivi attualmente disponibili sul Google Store sono:

Pixel 9 Pro e 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold (non in Italia)

Pixel 9

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8a

Pixel 7a

Sembra che Google stia cambiando strategia nella gestione dei suoi dispositivi. Ritirare completamente i modelli precedenti, invece di venderli a prezzo scontato, potrebbe essere un modo per dare maggiore slancio alla nuova serie Pixel 9. Da un lato, questo dimostra quanto Google creda nel valore dei nuovi modelli. Dall’altro, però, potrebbe limitare le opzioni per chi sperava di trovare un buon affare su dispositivi ancora validi.