Questa settimana è partito l’Anker SOLIX FanFest, un evento promozionale che consente di risparmiare fino al 33% sui sistemi solari domestici e di ottenere anche alcuni omaggi. Scopriamo insieme in cosa consiste l’iniziativa e quali sono i prodotti in offerta.

Le offerte della promozione Anker SOLIX FanFest

La promozione Anker SOLIX FanFest ha preso il via questa settimana e proseguirà fino alle 23:59 del 25 agosto 2024, dando la possibilità di approfittare di sconti con prezzo migliore garantito e di alcuni regali. Acquistando uno dei prodotti coinvolti si può usufruire di uno sconto fino al 33%, con la garanzia che per almeno 30 giorni dalla data di acquisto non ci saranno prezzi migliori. In più, i clienti che si iscrivono come membri Anker possono ottenere degli omaggi, diversi in base all’acquisto effettuato.

Quali sono i prodotti coinvolti nell’iniziativa? Abbiamo Solarbank 2 E1600 Pro, Solarbank 2 E1600 Plus e non solo, con 2 o 4 pannelli solari in abbinamento. Per quanto riguarda gli omaggi, più precisamente abbiamo:

Acquistando Solarbank 2 E1600 Pro , Solarbank 2 E1600 Plus , Solarbank 2 E1600 Pro con 2 pannelli solari o Solarbank 2 E1600 Plus con 2 pannelli solari , si potrà ricevere in regalo una Smart Plug Anker SOLIX (valore di 39 euro).

, , o , si potrà ricevere in regalo una Smart Plug Anker SOLIX (valore di 39 euro). Acquistando Solarbank 2 E1600 Pro con 4 pannelli solari , si potranno avere in omaggio due Smart Plug Anker SOLIX (valore di 69 euro).

, si potranno avere in omaggio due Smart Plug Anker SOLIX (valore di 69 euro). Acquistando un qualsiasi sistema solare da balcone Anker SOLIX senza prodotti di accumulo, si potrà avere in regalo un cavo micro inverter da 15 metri (valore di 69 euro).

Come abbiamo visto, le serie Solarbank 2 Pro e Plus sono in vendita dallo scorso giugno, e la prima in particolare spicca per la sua capacità di generare fino a 2400 watt di energia grazie ai quattro tracker MPP (MPPT) da 600 watt ciascuno. L’energia (fino a 800 watt) può essere immessa nella rete domestica, ma si può anche dirottare la potenza rimanente all’interno di Solarbank 2 Pro, che può immagazzinarla nella batteria interna (si possono affiancare fino a 5 batterie esterne per aumentare la capacità complessiva fino a 9,6 kWh). Tramite l’app Anker disponibile sul Google Play Store è possibile connettere, controllare e visualizzare a colpo d’occhio vari parametri.

Con la Anker SOLIX FanFest sono in offerta diversi altri prodotti nelle varie categorie, come pannelli solari (anche da balcone), centrali elettriche portatili e così via. Per scoprire tutti gli sconti validi in questi giorni potete seguire i link qui in basso.