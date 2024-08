Android Auto, il servizio di infotainment sviluppato da Google, è utilizzato a apprezzato da diversi utenti che ne fruiscono con soddisfazione (al netto dei vari e tristemente noti bug) mentre si trovano alla guida del proprio veicolo; il servizio in questione permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

Il software sviluppato da Google è in continua evoluzione e l’azienda si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, o ancora come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili.

Nelle ultime ore Big G ha avviato il rilascio di una nuova versione di Android Auto per il canale Beta, la 12.6; vediamo insieme se ci sono novità e come scaricarla sul vostro smartphone.

Android Auto 12.6 Beta è disponibile e pronto da scaricare

Google ha reso disponibile una nuova versione beta di Android Auto, che raggiunge così la versione 12.6. Come sempre e come già accaduto anche per la release dell’ultima Beta purtroppo, Google non rilascia un changelog dettagliato delle novità implementate con l’aggiornamento, lasciando agli utenti l’onere di scovare eventuali nuove funzioni in arrivo.

Ad un primo sguardo non sembra che siano state introdotte particolari novità nell’ultima versione stabile di Android Auto, tanto più che spesso e volentieri le nuove funzionalità vengono introdotte casualmente lato server, piuttosto che con gli update delle varie versioni; ovviamente il fatto che non saltino immediatamente all’occhio novità di rilievo non significa che l’aggiornamento non porti nulla con sé, solitamente Google apporta miglioramenti di vario tipo sotto il cofano a beneficio della stabilità generale del sistema, nonché vari tipi di correzioni per i numerosi bug che si presentano agli utenti.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Se siete interessati a testare con mano le ultime novità rilasciate da Google nel canale Beta di Android Auto, consapevoli di poter incorrere in bug e malfunzionamenti vari, potete fare riferimento al portale APKMirror per procedere con il download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile seguendo questo link. Qualora invece preferiste rimanere sul canale stabile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, dove potrete controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti rispetto alla vostra attuale versione.