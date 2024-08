Continuano, anche con una certa abbondanza, le fughe di notizie e i leak sui prossimi Google Pixel 9 Pro Fold e Pixel Watch 3 che Big G si appresta a presentare ufficialmente tra pochi giorni (l’evento è fissato per il 13 agosto a Mountain View).

Le immagini ad alta risoluzione dei Google Pixel 9 Pro Fold

Di per sé le immagini ad alta risoluzione del Google Pixel 9 Pro Fold non ci dicono molto di più di quanto non abbiamo imparato a scoprire in queste settimane tramite i vari leak pubblicati online. C’è però la possibilità di apprezzarlo nelle diverse angolazioni e con una maggiore qualità. Tra i dettagli maggiormente identificabili c’è la cerniera, l’isola della fotocamera posteriore e la piega appena percettibile dello schermo interno.

Le foto e le nuove funzionalità del Google Pixel Watch 3

Sono disponibili anche diverse immagini ad alta risoluzione del nuovo Pixel Watch 3. Da queste immagini è possibile apprezzare i cinturini in colore Obsidian, Porcelain e Hazel con i relativi colori della cassa che sembrano essere nero opaco, argento e oro. Sempre da queste immagini è possibile intuire quello che potrebbe essere uno dei nuovi quadranti all’interno del quale c’è l’orologio circondato da widget relativi al meteo, alla frequenza cardiaca al contapassi e altro ancora.

Oltre ad apprezzare i dettagli del Google Pixel Watch 3 le immagini pubblicate permettono di intuire alcune delle nuove funzionalità presenti nello smartwatch. Una di queste è quella che appare sotto il messaggio Morning Brief. Sembra essere una sorta di riepilogo della giornata precedente che viene mostrato la mattina e che racconta l’andamento delle attività della giornata precedente. In un’altra immagine si possono notare nuovi dati per il riscaldamento (BPM moderato, ritmo medio e distanza percorsa durante il riscaldamento) e un nuovo punteggio sul livello di recupero.

Una delle funzionalità che però colpisce maggiormente da queste immagini è quella legata ai feed video dei dispositivi Nest. Sul Pixel Watch 2 era possibile ricevere le notifiche da Nest Cam e Nest Doorbell; ora con Pixel Watch 3 sembra sia possibile visualizzare direttamente il feed video. Ma non solo: sembra esserci anche la funzionalità con la quale parlare direttamente dallo smartphone con la persona davanti al campanello della porta.

Tra le altre novità che emergono da queste immagini ci sono i nuovi cinturini. Alcuni sono simili a quelli disponibili per il Pixel Watch 2, mentre altri introducono nuovi colori. Il cinturino in tessuto è disponibile in colori che si abbinano al rosa del Pixel 9. Novità anche per l’Active Sport Band che sarà disponibile in un nuovo colore menta mentre i quadranti saranno basati sul formato delle Watch Face fornito con Wear OS 5.