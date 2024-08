Nuova bella opportunità per portarsi a casa HONOR 200 o HONOR 200 Pro in super offerta tramite il sito ufficiale del produttore. I due smartphone Android possono infatti essere acquistati combinando alcune promozioni, che consentono di raggiungere addirittura il metà prezzo per il primo: vediamo come fare.

HONOR 200 a metà prezzo e super offerta per HONOR 200 Pro

HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono tra gli ultimi arrivati della casa cinese e sono due prodotti che puntano su comparto fotografico, prestazioni e rapporto qualità-prezzo; quest’ultimo viene ulteriormente migliorato grazie alle offerte di cui stiamo per parlarvi, che consentono di raggiungere prezzi decisamente più intriganti rispetto a quelli di listino iniziali.

Come abbiamo visto, per i due smartphone Android il produttore ha collaborato con Studio Harcourt, sfruttandone l’esperienza con i ritratti e combinandola con avanzate capacità di intelligenza artificiale. Il modello di punta è ovviamente HONOR 200 Pro, che può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna e su un display AMOLED da 6,78 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Il dispositivo offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Super Dynamic H9000 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x, ma anche una generosa batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica wireless.

HONOR 200 riprende alcune specifiche del fratello maggiore, come il display AMOLED (leggermente più piccolo, da 6,7 pollici, ma sempre con refresh rate fino a 120 Hz) e la batteria (“perdendo” il supporto alla ricarica wireless). Si differenzia per il cuore, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna), e per il comparto fotografico: a bordo c’è una tripla fotocamera come sul modello Pro, ma cambia il sensore principale (IMX906 da 50 MP).

Veniamo ora alle offerte, proposte sullo shop online ufficiale di HONOR. Seguendo il procedimento qui sotto potete arrivare a pagare HONOR 200 299,90 euro (invece di 599,90 euro) e HONOR 200 Pro 461,91 euro (invece di 799,90 euro), anche senza dare un dispositivo in permuta.

Come prima cosa dovete scaricare l’app My HONOR tramite il Google Play Store e registrare un nuovo account, in modo da ricevere 2000 punti; normalmente 100 punti corrispondono a 1 euro, ma su HONOR 200 e 200 Pro valgono triplo. Ora recatevi sullo shop di HONOR seguendo i link qui in basso e selezionate il modello da 256 GB o da 512 GB.

Premete su Sconto Permuta di 50 euro, sfruttabile anche senza avere smartphone da permutare, aggiungete lo smartphone desiderato al carrello e digitate il coupon AHFANS10P nel campo dedicato ai codici promozionali. A questo punto eseguite il login con l’account creato poco fa e cliccate sul comando per utilizzare i 2000 punti regalati, che vi consentono di far scendere il prezzo di altri 60 euro.

Combinando tutto questo (coupon, sconto permuta e sconto punti) con lo sconto iniziale di 150 euro offerto dal produttore, potete acquistare HONOR 200 a partire da 299,90 euro o HONOR 200 Pro a 461,91 euro. Niente male considerando i prezzi di listino di 599,90 euro e 799,90 euro, no? Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alle nostre recensioni, seguendo i link qui sotto.