Avete ancora poche ore di tempo per approfittare dell’offerta Amazon riguardante Audible: durante il recente Prime Day il colosso dell’e-commerce ha messo a disposizione un periodo di prova gratuita di 3 mesi del servizio, e avete fino alle 23:59 di stasera per attivarla. Vediamo come.

Ultime ore per avere 3 mesi di Audible gratis

Il Prime Day è finito da un po’, ma non tutte le offerte sono andate “esaurite”: ancora per poco è possibile approfittare di 3 mesi di prova gratuita di Audible, accessibile agli abbonati Amazon Prime che non hanno ancora usufruito di iniziative simili.

Per chi non lo conoscesse, Audible è un servizio di streaming audio di Amazon che offre l’accesso a migliaia di audiolibri e podcast (sono oltre 70.000 i titoli in esclusiva), senza pubblicità e con la possibilità di ascolto offline su smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo (tramite l’app o il sito web). L’abbonamento fornisce un accesso senza limiti e ha normalmente un costo mensile di 9,99 euro al mese, ma grazie all’offerta in questione potete approfittare di 3 mesi gratis.

La promozione non può essere usata in combinazione con altre iniziative, è limitata a un solo account Amazon Prime e fruibile una sola volta per ciascun utente. Terminato il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese fino a cancellazione, ma potete disattivarlo prima della scadenza onde evitare di incorrere in addebiti indesiderati.

Se siete interessati e volete approfittare di questi 3 mesi gratis di Audible, non vi resta che seguire il link qui in basso: