In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative a Google Pixel Buds Pro 2, attesa nuova generazione di cuffie true wireless del colosso di Mountain View.

Nelle ultime ore sono arrivate dalla Francia delle interessanti voci su quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali di tali cuffie, la cui presentazione è in programma per il 13 agosto, giorno in cui sarà lanciata la serie Google Pixel 9.

I possibili prezzi di Google Pixel Buds Pro 2

A dire dello staff di Dealabs, in Europa le nuove cuffie del colosso di Mountain View potrebbero arrivare sul mercato al prezzo ufficiale di 249 euro, un po’ più care rispetto agli Stati Uniti (ove dovrebbero costare 229 dollari) e in linea con il presunto prezzo nel Regno Unito (219 sterline).

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 farebbero il loro esordio sul mercato ad un prezzo un po’ più elevato rispetto alla precedente generazione (lanciata in Europa a 229 euro).

Per quanto riguarda le colorazioni, nei giorni scorsi è già emerso che le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 dovrebbero essere vendute nelle versioni Hazel, Porcelain, Wintergreen e Peony (dovrebbero essere questi i nomi ufficiali) ma resta da capire se saranno tutte disponibili già all’esordio sul mercato o se, al contrario, per alcune bisognerà avere un po’ più di pazienza.

In Europa le nuove cuffie del colosso di Mountain View dovrebbero essere in vendita entro la fine di agosto, pronte a dare battaglia a quelle delle principali concorrenti, a partire da Apple e Samsung.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 13 agosto 2024, giorno in cui finalmente scopriremo tutte le loro caratteristiche (tra le voci che sono girate fino ad oggi vi sono anche quelle relative ad un piccolo aumento della capienza della batteria).