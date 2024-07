Le notifiche rappresentano una delle funzionalità più importanti delle applicazioni, in quanto consentono di avvisare gli utenti quando vi sono delle novità che potrebbero essere di loro interesse.

Ovviamente non tutte le notifiche hanno la medesima importanza e spesso capita che gli avvisi siano relativi ad informazioni che non devono essere immediatamente lette ed è per tale motivo che gli utenti solitamente hanno la possibilità di apportare delle personalizzazioni in base alle proprie esigenze.

I sistemi operativi generalmente utilizzano sia segnali acustici che visivi per attirare l’attenzione degli utenti e l’importanza dei secondi è molto maggiore per coloro che hanno problemi di udito.

Chrome OS potrebbe presto avere una nuova comoda funzione

Lo scorso anno il team di Google ha aggiunto in Android una funzionalità di accessibilità che fa lampeggiare lo schermo quando viene ricevuta una nuova notifica e presto Chrome OS riceverà una versione simile di questa soluzione.

A partire da Android 14 è possibile abilitare le notifiche flash, funzione che fa lampeggiare il flash della fotocamera o lo schermo nel momento in cui si ricevono notifiche o suonano gli allarmi (con interruttori separati per le due opzioni).

Se si abilita il ​​flash dello schermo, è possibile selezionare anche il colore (di default lampeggia in giallo) e visualizzare in anteprima l’effetto visivo.

Stando a quanto si apprende da Chromium Gerrit, tra le funzioni in lavorazione su Chrome OS vi è anche quella che consentirà agli utenti di illuminare lo schermo per una notifica (fa lampeggiare lo schermo due volte quando arriva una notifica), con un apposito flag per abilitarla (in seguito dovrebbe essere aggiunta anche un’opzione nelle impostazioni).

Gli utenti Chromebook con una build di Chrome OS Canary possono abilitare tale funzione cercando il flag “accessibility feature to flash the screen for each notification”. Al momento non vi sono informazioni su quando la novità sarà implementata per tutti.