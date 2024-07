Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View e ciò non riguarda solo l’introduzione di nuove funzionalità ma anche modifiche all’interfaccia, in modo da offrire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un esempio del lavoro incessante del team di sviluppatori di Google è rappresentato da Google Lens, che nei mesi scorsi ha ottenuto la possibilità di salvare la cronologia delle ricerche visive e che ora si appresta ad una notevole modifica dell’interfaccia utente.

Google Lens introduce novità per la sua UI

In precedenza, toccando l’icona della cronologia nell’angolo in alto a destra della schermata di acquisizione immagine si apriva la pagina “Attività di Google Lens” e di recente il colosso di Mountain View ha introdotto una griglia fotografica nella parte superiore della pagina Le mie attività, che rimane disponibile come collegamento rapido in alto.

Questa nuova interfaccia, chiamata Lens History, mostra le immagini scattate all’interno dell’app Google Lens, ignorando gli elementi provenienti da Cerchia e Cerca e da Lens in Google Foto, che non vengono salvati.

Sotto ogni elemento gli utenti possono vedere la data e l’orario mentre il menu di overflow consente di scaricarlo (se è stata l’unica immagine di qualcosa che si è riusciti ad ottenere).

Ecco il confronto tra la precedente interfaccia e quella nuova dell’app:

Quando si tocca un’immagine nella griglia della cronologia, Google Lens la rianalizza immediatamente.

Questa nuova interfaccia dovrebbe essere già in fase di rilascio per tutti gli utenti sia su Android che su iOS.

Potete scaricare l’app Google Lens per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: