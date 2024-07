Si chiama Subbyx ed è una nuova piattaforma che prova ad aiutare gli appassionati di tecnologia a ridurre il loro impatto sull’ambiente, ciò attraverso un modello basato sulla circolarità e sulla sostenibilità.

L’idea alla base di Subbyx è offrire agli utenti una terza opportunità nel momento in cui hanno bisogno di un determinato prodotto e che si va ad affiancare alle due classiche soluzioni dell’acquisto con pagamento immediato del prezzo e di quello con finanziamento: ci riferiamo ad una sorta di abbonamento, con la possibilità di adeguarlo in base alle proprie esigenze.

In sostanza, Subbyx propone un modello di consumo basato sull’utilizzo e non sulla proprietà e ciò permette agli utenti di cambiare le proprie scelte nel momento in cui variano le esigenze.

Subbyx prova a cambiare le regole

Non appena ci si iscrive al servizio, gli utenti Subbyx possono scegliere tra due tipi di piano, Teddyx (il prodotto viene tenuto dall’utente fino a quando vuole e ogni anno la rata da pagare diminuisce) e Johnnyx (ogni anno il prodotto viene sostituito da quello successivo). In entrambi i casi è possibile cambiare piano e disdire in qualsiasi momento ed è inclusa l’assicurazione.

Non manca, infine, la possibilità di consegnare in permuta un proprio prodotto e avere una riduzione del canone da pagare.

Al momento Subbyx consente di acquistare smartphone, tablet, smartwatch, laptop e prodotti audio e gli utenti sono guidati alla scelta delle opzioni più adatte attraverso una procedura che si affida all’intelligenza artificiale, con rate di importo differente a seconda che si tratti di prodotti nuovi, usati o PreLoved (ossia testati e garantiti).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su Subbyx o volete approfittare di questa piattaforma per cambiare un device ormai datato, non dovete fare altro che cliccare su questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.