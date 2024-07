L’app Strava, utilizzata nel contesto del tracciamento delle attività sportive, ha intenzione di lanciare un nuova formula di iscrizione al servizio.

Stiamo parlando del Family Plan, un abbonamento che permette la condivisione della sottoscrizione con altre persone, a patto che queste vivano nello stesso paese e non abbiano già un proprio account sulla piattaforma.

Il Family Plan offre pieno accesso agli utenti per quanto riguarda le funzioni che hanno decretato il successo di Strava, come gli obiettivi settimanali, analisi e approfondimenti degli allenamento, sfide di gruppo e la possibilità di condividere percorsi scoperti durante attività come corsa, ciclismo ed escursionismo.

Strava spiega perché crede fortemente nel nuovo abbonamento familiare

A commentare l’introduzione del nuovo piano è stato Zipporah Allen, Chief Business Officer presso Strava. Per Allen, alla base del successo della piattaforma vi è una solida community. In tal senso, l’abbonamento familiare appena presentato, rappresenta una chiara conseguenza di questa filosofia. Il tutto non è riconducibile semplicemente al raggiungimento degli obiettivi del singolo, ma alla condivisionedi passioni e alla celebrazione dei progressi collettivi.

La nuova forma di sottoscrizione è figlia di una ricerca di Strava secondo cui, più della metà degli atleti che usano l’app afferma di avere maggiori motivazioni se anche amici e familiari si allenano.

Il Family Plan sarà disponibile in 32 paesi, con la possibilità da parte del sottoscrittore di condividere lo stesso con un massimo di altre tre persone. Secondo quanto sostenuto da Strava, il piano familiare permette, su base annuale, di risparmiare fino al 50% rispetto alla sottoscrizione (se condiviso tra quattro utente). Strava è, senza ombra di dubbio, una delle migliori soluzioni per chi vuole allenarsi con il supporto della tecnologia senza per forza dover acquistare uno smartwatch.