Nel corso delle ultime ore la compagnia OnePlus ha cominciato la distribuzione sul mercato indiano della nuova versione del sistema operativo OxygenOS 14.0.0.805, che porta con sé diverse novità interessanti e migliorie: scopriamole insieme nei dettagli.

OxygenOS 14.0.0.805: ecco cosa cambia

Precisiamo prima di tutto che l’aggiornamento in questione è attualmente disponibile per OnePlus 11R e OnePlus Go, ed è tutt’oggi in corso di distribuzione. Partiamo prima di tutto dal controllo touch notevolmente migliorato rispetto al passato: da questo momento, infatti, le icone delle app presenti sulla schermata Home risponderanno molto più velocemente al tocco.

Tempi di risposta notevolmente ridotti anche per l’apertura e la chiusura delle app, oltre a garantire una maggior ottimizzazione delle animazioni per i due rispettivi momenti. Le animazioni sono notevolmente migliorate anche per il momento in cui si trascinano le app all’interno della schermata Home principale.

Notevoli passi in avanti per il comparto gaming, con importanti miglioramenti alla stabilità di gioco. Oltre a questo è stato inoltre risolto un particolare bug che presentava una schermata nera nel momento in cui si avviava un determinato videogioco. La tutela della privacy è sicuramente al centro del nuovo aggiornamento, con diverse modifiche per la tastiera Clipboard che permettono di prevenire accessi non autorizzati a informazioni personali e dati sensibili. È stato inoltre sistemato un bug che interessava il controllo del volume all’interno delle impostazioni rapide.

Terminiamo infine con la nuova patch di sicurezza Android che questo nuovo aggiornamento porta con sé, consentendo di aumentare significativamente la sicurezza di sistema, proteggendo lo smartphone da eventuali minacce esterne di ogni tipo.

Il peso dell’aggiornamento in questione è pari a circa 1.05 GB, ed è al momento disponibile esclusivamente per il mercato indiano: il rilascio all’interno del mercato globale avverrà verosimilmente durante i prossimi giorni o settimane. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti software da parte della stessa OnePlus, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane, portando con sé ulteriori migliorie e passi in avanti.