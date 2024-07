È tempo di offerte estive, e per l’occasione MediaWorld propone un ottimo smartphone ad un prezzo a dir poco eccezionale. Parliamo infatti del nuovo Motorola Edge 50 Ultra. È attualmente in vigore infatti la nuova promozione Motorola 105 Summer Festival, che consente di avere immediato accesso ad un ulteriore sconto.

Lo smartphone è infatti disponibile in offerta a soli 899 euro, cui è possibile detrarre ancora un ulteriore 15% di sconto, arrivando così alla sensazionale cifra di soli 754.15 euro. Per usufruire dello sconto è sufficiente inserire il codice “370375” in corrispondenza della sezione dedicata del carrello, nel momento immediatamente precedente all’esecuzione del pagamento online o del ritiro fisico in negozio.

Perchè comprare Motorola Edge 50 Ultra

Parliamo in questo caso di uno schermo pOLED da ben 6.67 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 144 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità possibile per ogni occasione, sia quando si gioca che nel corso dello scorrimento dei siti web.

Nulla da dire per la memoria interna, fissa a ben 1 terabyte, che consente quindi di gestire comodamente file di qualsiasi tipo, dalle foto, ai video fino ad arrivare alle app. Il vero e proprio cuore pulsante di questo smartphone è rappresentato dal suo processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, che abbinato a 16 GB di RAM consente di avere prestazioni elevate per ogni circostanza, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipologia di app senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere troviamo un sensore posteriore da 50 megapixel, accompagnato da un sensore frontale della stessa risoluzione, consentendo di ottenere scatti al massimo della qualità possibile. Molto apprezzato in questo caso il sensore per il riconoscimento facciale e il sensore di impronte, che consente di sbloccare in maniera rapida e intuitiva lo smartphone, senza perdere ulteriore tempo. Lo smartphone è disponibile attualmente nella colorazione Forest Grey, davvero elegante e perfetta per tutte le preferenze.

Se siete interessati all’acquisto, è sufficiente cliccare sulla pagina MediaWorld del prodotto. Ricordatevi che si tratta di un’offerta a tempo limitato, per cui è bene affrettarsi prima che le scorte vadano esaurite.