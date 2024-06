Torniamo ad occuparci di OnePlus Pad Pro, atteso nuovo tablet che il popolare produttore cinese si appresta a lanciare sul mercato.

Nei giorni scorsi OnePlus ha confermato che il lancio del nuovo tablet è in programma per giovedì 27 giugno ma non ha fornito anticipazioni sulle sue caratteristiche principali.

Fortunatamente, proprio in queste ore sono state pubblicate alcune foto che ci permettono di farci un’idea di quello che sarà il design di OnePlus Pad Pro, con alcune interessanti indicazioni sulla sua dotazione tecnica.

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus Pad Pro

Le foto dal vivo del nuovo tablet di OnePlus sono state pubblicate dal popolare leaker Digital Chat Station e ci permettono di osservare il suo design curato sin nei minimi particolari.

A dire del leaker, la dotazione tecnica è da primo della classe, la scocca è realizzata interamente in materiali metallici, il peso è contenuto e lo schermo dovrebbe essere di grande qualità.

Previous Next Fullscreen

Queste foto ci mostrano una variante in colorazione verde di OnePlus Pad Pro, con inclusi alcuni interessanti accessori, come il dock con la tastiera fisica (che permette al tablet di trasformarsi in una sorta di notebook), il pennino stilo e il supporto da tavolo.

Frontalmente OnePlus Pad Pro può contare su un ampio display con gli angoli arrotondati e la fotocamera integrata in alto nella cornice mentre sulla parte posteriore la fotocamera principale è posizionata al centro in alto in un modulo di forma circolare.

Stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un display LCD da 12,1 pollici con refresh rate a 144 Hz, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 9.510 mAh.

A dire di Digital Chat Station, il prezzo ufficiale dovrebbe essere molto interessante. Ancora un paio di giorni di pazienza e lo scopriremo.