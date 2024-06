In caso di surriscaldamento un telefono Pixel, così come qualunque altro dispositivo Android, mostra un apposito messaggio all’utente.

Questo è di solito alquanto chiaro, affermando “Il telefono si sta riscaldando” che lascia poco spazio alle interpretazioni, senza però fornire chiare indicazioni all’utente su come interagire con il telefono per raffreddarlo.

A tal proposito stanno lavorando gli esperti di Google, che in futuro offriranno messaggi più descrittivi riguardo le temperature elevate.

Un evento di questo tipo, infatti, può essere riconducibile a diversi fattori. In tal senso si spazia da un’infezione malware, a un bug o un problema software, sino alla motivazione più comune in questo periodo dell’anno, ovvero una temperatura esterna eccessiva. Quest’ultimo caso è tutt’altro che raro, soprattutto se il telefono è direttamente esposto alla luce del sole. smartphone è posizionato alla luce del sole.

Smartphone Android e surriscaldamento: ecco come il dispositivo ti avverte se la temperatura è eccessiva

Quali sono i nuovi messaggi con cui Android spiegherà all’utente il motivo delle temperature elevate? Con la versione 1.27.0.638152889 di Device Health Services sono apparsi i primi avvisi in tal senso.

Il primo di essi, contenuta in “pre_emergency_notification“, ricorda all’utente la necessità di raffreddare il dispositivo e di come, in quello stato, lo stesso fornirà prestazioni sotto la norma. Viene poi consigliato di evitare la luce solare diretta e di chiudere eventuali app particolarmente esose in termini di risorse.

Con “pre_emergency_dialog” invece, viene spiegato come il Pixel sta cercando di arginare il surriscaldamento. Nello specifico, viene affermato come lo smartphone andrà a limitare la reattività, disattivare la rete 5G e intervenire in altri modi simili.

Tra i consigli per abbassare i gradi nel minor tempo possibile, figurano:

Evitare la luce solare diretta ;

; Collocare lo smartphone in un luogo aperto , dove circoli l’aria;

, dove circoli l’aria; Chiudere tutte le app che consumano molte risorse (videogiochi e fotocamera su tutte).

Una volta che la temperatura del dispositivo entra entro i limiti considerati nella norma, questo riprenderà a funzionare normalmente.

I suddetti messaggi vengono proposti all’utente quando vengono raggiunti i 49 gradi, in uno stato che Android considera come di pre-emergenza. A 52 gradi, lo smartphone mostra i suddetti messaggi pre_emergency.

A 55 gradi, invece, si attiva la voce pre_spegnimento, con un messaggio che avverte l’utente di come il telefono sarà spento entro 30 secondi per evitare il danneggiamento dell’hardware.