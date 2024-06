Dalla Cina arriva una sorta di conferma del lancio a breve di un nuovo smartwatch targato OnePlus: stiamo parlando di quello che sul mercato dovrebbe essere venduto con il nome di OnePlus Watch 3.

Un nuovo orologio di OnePlus, infatti, è apparso nel database del TENAA (ente certificatore cinese che si occupa del settore mobile) e pare che si tratti proprio di OnePlus Watch 3.

Cosa sappiamo per il momento di OnePlus Watch 3

Il dispositivo in questione ha come numero modello la sigla OPWW234 e può contare su una scocca con un design circolare (come le precedenti generazioni) e due tasti fisici posizionati nella parte destra.

Sempre dal database del TENAA emerge che lo smartwatch potrà contare sulla connettività LTE (grazie al supporto eSIM) e in Cina potrà essere usata con vari operatori (China Unicom, China Telecom e China Mobile). Ma il comparto connettività del device include anche Bluetooth, GPS, BeiDou, GLONASS, WLAN e NFC.

Ed ancora, secondo il database del TENAA OnePlus Watch 3 dovrebbe poter contare su una batteria da 500 mAh e, stando ai dettagli svleati dalla certificazione 3C già ottenuta dal device, la velocità di ricarica dovrebbe essere di 10 W (ma nella confezione di vendita non dovrebbe essere incluso il relativo caricabatterie).

La variante globale dello smartwatch ha già ottenuto le certificazioni BIS e TUV con il numero modello OPWWE234, a conferma del fatto che il suo lancio ufficiale non dovrebbe essere molto lontano.

Restiamo in attesa delle prossime indiscrezioni per saperne di più sulle possibili caratteristiche di OnePlus Watch 3 e su quando potrebbe essere annunciato dal produttore cinese.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti principali per valutare un suo possibile successo, soprattutto se si considera la concorrenza sempre più agguerrita del settore.