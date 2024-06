Negli ultimi mesi in Rete si sono susseguite senza sosta le indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold6, nuovo smartphone pieghevole che il colosso coreano presenterà ufficialmente il prossimo mese insieme a Samsung Galaxy Z Flip6.

Tra le varie voci vi sono state anche quelle relative ad una speciale variante di Samsung Galaxy Z Fold6 e nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su X alcuni nuovi dettagli che potrebbero fare chiarezza sui programmi del produttore.

Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe avere una variante speciale

A dire del leaker, la speciale variante di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane e che da alcuni è stata chiamata Samsung Galaxy Z Fold6 Slim dovrebbe essere lanciata in Cina con il nome di Samsung W25.

A caratterizzare questa speciale variante della nuova generazione dello smartphone pieghevole vi dovrebbero essere una scocca più leggera e più sottile ma, allo stesso tempo, anche un display più grande rispetto alla versione “normale” di Samsung Galaxy Z Fold6.

Sempre secondo Ice Universe, Samsung W25 dovrebbe essere lanciato nel mese di ottobre e non dovrebbe poter contare sul supporto a S Pen.

Il leaker non ha fornito dettagli sul possibile prezzo, che dovrebbe essere minore rispetto a quello della versione “normale” ma ha precisato che non si tratterebbe di un modello FE (o Fan Edition), aggiungendo che potrà vantare una struttura in titanio.

Pare che Samsung W25 sia destinato a rimanere un modello destinato ad alcuni mercati asiatici (in primis quello cinese e probabilmente poi anche quello della Corea del Sud) mentre molto difficilmente lo smartphone arriverà in Europa.

La speranza è di riuscire a saperne di più il prossimo mese, quando il colosso coreano presenterà ufficialmente le versioni “normali” di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.