Netflix non ha certo bisogno di presentazioni, la popolare piattaforma dedicata allo streaming ha saputo, nel corso degli anni, attrarre a sé schiere di utenti affezionati, anche in seguito ai vari aumenti di prezzo, al blocco della condivisione delle password e all’introduzione della pubblicità. Per quanto la concorrenza non manchi e sia agguerrita, si tratta senza dubbio di uno dei servizi più popolari e apprezzati per la fruizione di contenuti multimediali, spesso e volentieri utilizzato tramite lo smartphone.

È proprio in questo frangente che si prefigura la novità di cui vi parliamo oggi, individuata dall’instancabile AssembleDebug: sembra che in futuro l’applicazione di Netflix per Android possa ricevere una nuova funzionalità per dare maggiore libertà di scelta agli utenti; vediamo di cosa si tratta.

In futuro Netflix potrebbe permettervi di disattivare l’HDR

La novità di cui parliamo oggi è stata individuata dal cacciatore di codici menzionato in apertura nell’ultima versione Beta disponibile dell’app Netflix per Android (versione 8.117.0 build 3 50695 beta), sono stati individuati alcuni indizi su una possibile futura funzionalità che potrebbe permettere l’attivazione e la disattivazione dell’HDR.

La sigla HDR sta per High Dynamic Range (qualcosa tipo gamma altamente dinamica) e si riferisce ad una tecnologia che esprime in modo più accurato i dettagli delle scene molto luminose e molto buie, offrendo immagini più naturali e realistiche e con maggior contrasto.

All’interno del codice dell’app sono state individuate alcune stringhe che recitano “Android Allow SDR/HDR Stream Selection” e “Additional Switch Button To Choice SDR/HDR Streams for Streaming“: potete notare come si riferiscano ad un possibile futuro interruttore grazie al quale gli utenti potrebbero decidere se attivare o disattivare l’HDR durante la riproduzione dei video, potendo di fatto scegliere tra uno streaming HDR e SDR.

Per quanto possa sembrare qualcosa di inutile, visto i benefici apportati dall’HDR, ci sono in realtà diversi motivi per cui un utente potrebbe volerlo disattivare, alcuni smartphone di Samsung per esempio lamentano in alcune occasioni prestazioni scarse durante la visualizzazione di contenuti HDR, peggiorando di fatto la resa visiva; la possibilità di disattivare l’HDR su questi dispositivi porterebbe un beneficio nella visualizzazione di contenuti Netflix.

Oppure ancora la possibilità di disattivazione di queste tecnologia potrebbe tornare comoda a quegli utenti che sono soliti visualizzare i contenuti in streaming in un ambiente completamente buio, non venendo di conseguenza accecati dal display del proprio smartphone durante la riproduzione; l’eventuale disattivazione dell’HDR su Netflix potrebbe inoltre portare benefici dal punto di vista dei consumi, andando quindi ad aumentare l’autonomia degli smartphone utilizzati per la fruizione del servizio, ma anche per quel che riguarda la larghezza di banda ci sarebbe un risparmio passando all’SDR.

Insomma, come in tutte le cose ci sono pro e contro, la nota positiva è che un’eventuale implementazione di questa funzionalità rappresenterebbe una maggiore possibilità di scelta da parte dell’utente; ovviamente non ci sono certezze che in futuro Netflix decida realmente di fornire questa possibilità, potrebbe infatti tranquillamente trattarsi solo di qualche test interno. Non ci resta che attendere per scoprirlo.